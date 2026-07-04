Ortahisar'da Atık Getirme Merkezi Sayısı 24'e Çıkarıldı

(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi, kent genelindeki Atık Getirme Merkezi sayısını 14'ten 24'e çıkardı. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, daha yaşanabilir bir çevre ve sürdürülebilir gelecek için vatandaşlara atıkları kaynağında ayrıştırmaları ve atık getirme merkezlerine teslim etmeleri çağrısında bulundu.

Ortahisar Belediyesi, sürdürülebilir çevre yönetimini teşvik etmek, çevresel farkındalığı güçlendirmek ve geri dönüşüm materyallerini yeniden ekonomiye kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) hibe desteğiyle ilçedeki Atık Getirme Merkezi sayısı 14'ten 24'e çıkarıldı. Şehrin farklı noktalarına yerleştirilen yeni merkezlerle birlikte vatandaşların atıklarını geri dönüşüm sürecine dahil edebileceği, erişimi kolay bir sistem oluşturuldu.

"GERİ DÖNÜŞÜMÜ, YAŞAMIN DOĞAL BİR PARÇASI HALİNE GETİRMELİYİZ"

Geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmalarının, dünyanın ve insanlığın geleceği için büyük önem taşıdığını belirten Başkan Ahmet Kaya, çevre bilincinin yaygınlaşması ve geri dönüşüm kültürünün güçlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Çevreyi korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Kaya, "Türkiye Belediyeler Birliğimizin hibe desteğiyle ilçemize kazandırdığımız yeni Atık Getirme Merkezleriyle çevre hizmetlerimizi daha da güçlendirdik. Atık Getirme Merkezi sayımızı 14'ten 24'e çıkararak şehrimizin farklı noktalarında vatandaşlarımıza daha kolay, ulaşılabilir bir hizmet sunmaya başladık. Amacımız, geri dönüşümü günlük yaşamın doğal bir parçası haline getirmek ve çevre bilincini toplumun her kesiminde yaygınlaştırmaktır" dedi.

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEN ATIKLAR EKONOMİYE KAZANDIRILIYOR

Atıkların kaynağında ayrıştırılmasının, geri dönüşüm sürecindeki en önemli adımlardan biri olduğuna dikkat çeken Başkan Kaya, "Vatandaşlarımız, kaynağında ayrıştırdıkları kağıt, plastik, cam ve metal atıkların yanı sıra elektronik atıkları, atık pilleri, kullanım süresi dolmuş ilaçları ve bitkisel atık yağları, ilçemizin 24 farklı noktasındaki Atık Getirme Merkezlerimize güvenle bırakabilirler. Bu sayede hem çevremizi korumuş hem de geri dönüştürülebilir atıkları yeniden ekonomiye kazandırmış oluruz. Tüm hemşerilerimizi atıklarını evlerinde ayrıştırmaya ve en yakın Atık Getirme Merkezine ulaştırarak bu çevre hareketine destek vermeye davet ediyorum" diye konuştu.

ATIK GETİRME MERKEZLERİ DİJİTAL ORTAMA TAŞINDI

Ortahisar Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından geliştirilen Mobil Atık web uygulamasıyla Atık Getirme Merkezleri dijital ortama taşındı. Yeni uygulamaya, 'https://mobilatik.trabzonortahisar.bel.tr/' adresinden erişen vatandaşlar, kendilerine en yakın Atık Getirme Merkezini harita üzerinde görüntüleyebiliyor, konum bilgilerine ulaşabiliyor, yol tarifi alabiliyor ve atıklarını hangi noktalara teslim edebileceklerini öğrenebiliyor. Çevre hizmetlerini teknolojiyle buluşturan bu dijital hizmet sayesinde geri dönüşüm süreçlerine erişim daha hızlı, pratik ve kullanıcı dostu hale getirildi.