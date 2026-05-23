Ortahisar Belediyesi, Kurban Bayramı Öncesi Denetimlerini Arttırdı

23.05.2026 12:21  Güncelleme: 13:02
Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde kasaplar, marketler, pastaneler ve şekerleme satış noktalarında hijyen, son kullanma tarihi ve gramaj denetimlerini artırdı. Eksiklik tespit edilen iş yerlerine uyarı ve cezai işlem uygulandı.

(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için denetimlerini yoğunlaştırdı.

Ortahisar Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde özellikle kasaplar, şekerleme ve lokum satışı yapan işyerleri, marketler, pastaneler ve kuruyemiş satış noktalarında kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor. Vatandaşların bayram alışverişlerini güvenli bir şekilde yapabilmesi için çalışmalarını sürdüren ekipler; işletmelerin ruhsat ve vergi levhalarını kontrol ederken, iş yerlerinin genel hijyen durumu ile çalışan personelin kurallara uygunluğunu da inceledi. Denetimlerde, ürünlerin son kullanma tarihleri, gramajları, muhafaza koşulları ve etiket bilgileri kontrol edildi. Özellikle bayram döneminde yoğun tüketilen ürünlere yönelik detaylı incelemelerde bulunan ekipler, üretim alanlarında da hijyen standartlarını kontrol etti. Kurallara uygun şekilde faaliyet gösteren işletmelere teşekkür edilirken, eksiklik tespit edilen iş yerlerine gerekli uyarılar yapıldı, cezai işlemler uygulandı.

"ORTAHİSAR'DA HUZURLU BİR BAYRAM İÇİN EKİPLERİMİZ GÖREV BAŞINDA"

Vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur içinde geçirmesi için denetimlerin artırıldığını belirten Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Bayram dönemlerinde özellikle gıda ürünlerine yönelik alışverişlerde yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi için zabıta ekiplerimiz ilçemiz genelinde denetimler gerçekleştiriyor. Halk sağlığını korumak ve vatandaşlarımızın bayramı huzur içinde geçirmesini sağlamak için çalışmalarımıza hassasiyetle devam edeceğiz" diye konuştu. Kaya, herkese aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram diledi.

Kaynak: ANKA

