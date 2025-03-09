Ortahisar'da Kentsel Dönüşüm Projesi Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
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Ortahisar'da Kentsel Dönüşüm Projesi Kura Çekimi Yapıldı

Ortahisar Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hak sahiplerinin dairelerin belirlendiği kura çekimi yapıldı. ORKENT Genel Müdürü Can İhsan Bozbaş, projede sağlanan avantajları vurguladı ve 2+1 daire seçenekleri sunulduğunu açıkladı.

09.03.2025 13:36  Güncelleme: 17:02
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(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi'nin Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi kura çekim töreninde konuşan ORKENT Genel Müdürü Can İhsan Bozbaş " Türkiye'nin hiçbir yerinde bu kadar avantajlara sahip bir kentsel dönüşüm fırsatı sunulmuyor" dedi.

Ortahisar Belediyesi tarafından Çağlayan Mahallesinde gerçekleştirilen Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahiplerinin oturacağı dairelerin belirlenmesi amacıyla yapılan kura çekimleri devam ediyor. Ortahisar Belediyesi'nde ikincisi düzenlenen kura çekim törenine, ORKENT Genel Müdürü Can İhsan Bozbaş, ORKENT Yönetim Kurulu Üyeleri Serdar Çebi, Erkan Kurt ve Onur Sungur ile bir grup hak sahibi katıldı.

Kura çekimleriyle Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahiplerinin alacakları daireler belirlendi, ardından da sözleşmeler imzalandı.

Projede hak sahiplerinin talepleri doğrultusunda değişiklikler yaptıklarını hatırlatan ORKENT Genel Müdürü Can İhsan Bozbaş şöyle konuştu:

"Biz göreve geldikten sonra Ahmet Kaya Başkanımız bu projenin biran önce bitirilmesine yönelik bir vizyon ortaya koydu. Hepinizin bildiği gibi bu projenin uzun bir geçmişi var. Sizlerle yaptığımız ön görüşmelerde, projedeki 1+1 daire seçeneğini kimsenin istemediğini gördük. Bunun üzerine metrekaresi değişmeyecek şekilde 1+1 daire seçeneklerini projeden çıkardık ve 2+1 daire seçeneğine döndük. Afet evlerinde oturan bütün hak sahiplerine 2+1 istemeleri durumunda, dairelerini ücretsiz olarak vereceğiz. Bunun yanında farkını ödeyip 3+1'e dairesini yükseltmek isteyen hak sahiplerine de bu seçeneği sunacağız."

"Hak sahiplerimizi gruplar halinde davet ediyoruz"

Projede önceki yönetimin verdiği bütün sözlerin arkasında olduklarını vurgulayan Bozbaş "Hak sahiplerimize bulundukları kat ve konumdan daire vermek üzere gruplar halinde davet ediyoruz. Geçen kura töreninde afet evlerinin birinci katında oturan vatandaşlarımızı davet ederek sözleşmeleri yaptık, şimdi afet evlerinin ikinci katında oturan sizleri davet ettik. Sizden sonra da üçüncü katta oturan hak sahiplerini davet edeceğiz" diye konuştu.

Sözleşme sürecinin iki ay içinde tamamlanmasını öngördüklerini dile getiren Bozbaş "Sözleşme süreci tamamlandıktan sonra tahliye ve yıkım çalışmalarına başlayacağız. Olağanüstü haller dışında projeyi 2 sene içinde tamamlayarak dairelerinizi sizlere teslim edeceğiz. Türkiye'nin hiçbir yerinde bu denli avantajlara sahip bir kentsel dönüşüm fırsatı sunulmuyor" bilgisini verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ortahisar'da Kentsel Dönüşüm Projesi Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika

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