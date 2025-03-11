Ortahisar'da Mahalle İftarları ve Spor Takımına Destek - Son Dakika
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Ortahisar'da Mahalle İftarları ve Spor Takımına Destek

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, mahalle iftarları etkinliği kapsamında Karşıyaka Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. İftarın ardından hentbol takımına moral veren Kaya, başarı dileklerini iletti.

11.03.2025 09:18  Güncelleme: 09:40
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(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, mahalle iftarları kapsamında Karşıyaka Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Kaya, "Bu iftar sofraları, birlik ve beraberliğimizi, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı pekiştirip güçlendiriyor. Davetimize katılan bütün hemşehrilerimin Ramazanını kutluyorum" dedi.

Ortahisar Belediyesi tarafından ramazanın manevi iklimini ve toplu iftar kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen mahalle iftarları, bu akşam Karşıyaka Mahallesi sakinlerinin katılımıyla düzenlenen iftar programıyla devam etti.

İftar programına, Başkan Kaya'nın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Özer İskender ve Ernul Aslan, ORBEL AŞ Genel Müdürü Celal Akaç, birim müdürleri, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, CHP Ortahisar Kadın Kolları Başkanı Şennur Güler Özkan, Karşıyaka Mahalle Muhtarı Umut Sıbıç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaya, Karşıyaka Mahallesi'ndeki Fatma Hatun Camii önünde iftara daveti için bir araya gelen vatandaşlarla selamlaştı, ramazanlarını kutladı. İftar sofrasında dualar edildi, okunan ezanla birlikte yayla çorba, etli nohut, pirinç pilavı, ayran ve lokmadan oluşan menüyle oruçlar açıldı.

İftarda birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Kaya, "Her akşam farklı bir mahallemizde kurulan iftar sofralarımızda, Ramazan ayının güzelliklerini birlikte yaşıyoruz. Bu akşam, orucumuzu Karşıyaka Mahallemizde, sevgili hemşehrilerimle birlikte açtık. Yemeğimizi yedik, çayımızı içtik, sohbet ettik. Bu iftar sofraları, birlik ve beraberliğimizi, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı pekiştirip güçlendiriyor. Davetimize katılan bütün hemşehrilerimin Ramazanını kutluyorum" diye konuştu.

Kaya, hentbol takımına başarılar diledi

Başkan Kaya, iftar programının ardından Kadınlar Hentbol Süper Liginde mücadele eden Ortahisar Belediyesi Hentbol Takımı'nın iftar programına katıldı.

Deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile zorlu bir maça çıkacak sporculara moral veren Başkan Kaya, "Size güveniyorum, deplasmandan başarılı bir sonuçla döneceğinize yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ortahisar'da Mahalle İftarları ve Spor Takımına Destek - Son Dakika

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