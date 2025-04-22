Ortahisar'da 'Oyuncak Kardeşliği' Kampanyası İle Çocuklar Gülüyor

(TRABZON) - Ortahisar Mahalle Muhtarlığı'nın başlattığı "Oyuncak Kardeşliği" kampanyasına katılan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Çocuklarımızın yüzünün gülmesi bizim için her şeyden daha önemli" dedi.

Başkan Kaya, Ortahisar Mahalle Muhtarı Süleyman Kara tarafından başlatılan Ortahisar Muhtarlığı Oyuncak Kardeşliği kampanyasının dağıtım törenine katıldı. Törende Başkan Kaya'nın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender, Muhtarlık İşleri Müdürü Hakan Altın da yer aldı.

Kampanyanın çok anlamlı olduğunu belirten ve bunun için Muhtar Kara'ya teşekkür eden Başkan Kaya, şunları söyledi:

"Ortahisar Belediyesi olarak çok kapsamlı bir 23 Nisan kutlaması yaptık"

"Muhtarımız çok güzel bir kampanya yapmış. Yavrularımızı bu güzel günde sevindirdi. Biz de Ortahisar Belediyesi olarak bugüne kadar yapılmamış ölçekte, çok kapsamlı bir 23 Nisan kutlaması yaptık. Belediyemizde çocuklarımız için kitap fuarı açtık, onun yanı sıra birçok etkinlik düzenledik. Çocuklarımız bayramlarını bayram gibi yaşayabilsinler diye, muhtarlarımızla birlikte iş birliği içinde bayramı daha güzel hale getirmeye çalıştık. Çocuklarımızın yüzünün gülmesi, bizim için her şeyden daha önemli. Bu bayramı çocuklarımıza armağan eden tek lider Mustafa Kemal Atatürk'e de minnetimizi sunuyor, bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

"Çocukların yüzünü güldürmek için kampanya başlattık"

Muhtar Kara da "Bu kampanya ile evlerinde kullanılmamış oyuncakları olan vatandaşlarımızdan, oyuncak satışı yapan işletmelerimizden çeşitli oyuncakları topluyoruz. Bu oyuncakları çocuklarımıza vererek onları sevindiriyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Kaya, çocuklara oyuncak dağıttı.