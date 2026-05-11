Ortahisar'da "Özel Gülüşler Festivali" Başladı

11.05.2026 13:28  Güncelleme: 15:51
Ortahisar Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireyleri eğitsel ve sosyal etkinlikler yoluyla desteklemek amacıyla "Gülüşlerin Engeli Yok, Bu Festival Hepimizin" sloganıyla düzenlenen “Özel Gülüşler Festivali” başladı.

Ortahisar Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama katılımını artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Özel Gülüşler Festivali düzenliyor.

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Engelsiz Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen festivalin açılış programına Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Celal Akaç, Özer İskender ve Ernul Arslan, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Belediye Meclis Üyeleri, Gazipaşa Mahallesi Muhtarı Mustafa Naci Turhan, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Kadir Sert, engelli dernekleri başkanları, belediye birim müdürleri ve özel gereksinimli çocuklar ile aileleri katıldı.

Programın açılışında konuşan Kaya, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen Özel Gülüşler Festivali'nin, haftanın ruhuna ve Engelsiz Yaşam Parkı'nın yapılış amacına uygun bir etkinlik olduğunu belirterek emeği geçenleri tebrik etti.

Festival dolayısıyla parkta oluşan güzel görüntülerin, çocuk seslerinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Kaya, şunları söyledi:

"ENGELSİZ YAŞAM PARKIMIZDAKİ CIVIL CIVIL GÖRÜNTÜLER BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ"

"Biz parkımızın cıvıl cıvıl olmasını, özel bireylerimizin, ailelerimizle, öğretmenlerimizle burada hoşça vakit geçirmesini istiyoruz. Özel gereksinimli yavrularımız, diğer arkadaşlarından bir adım geri kalmasın, sosyal hayatın içinde, mutlu biçimde yaşamlarını sürdürsün, yerel yönetimler olarak bizler de bütün gücümüzle destek verelim istiyoruz. Bugün bu anlamda çok değerli bir adım attık ve Özel Gülüşler Festivalimizi düzenledik. Engelliler Haftası'nın ruhuna uygun bu festivalde sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyum. Festivalimizi tertip eden, emek veren bütün çalışma arkadaşlarımı huzurunuzda tebrik ediyorum. Burada üç gün boyunca çocuklarımızla birlikte çok güzel ve mutlu anlar yaşayacağız. Çocuklarımız birçok aktivite yapacak, ailelerimiz de güzel vakit geçirecekler."

Engelsiz Yaşam Parkı'nın hem özel bireyler hem de aileleri için çok önemli bir ihtiyacı karşıladığını vurgulayan Kaya konuşmasını, şöyle sürdürdü:

"ÖZEL GEREKSİNİMLİ YAVRULARIMIZA HİZMET ETMENİN MUTLULUĞUNU VE GURURUNU YAŞIYORUZ"

"Sosyal medyaya da görüntüleri yansıyan bir annemizin 'Günlük işlerimizi yapmak için çocuklarımızı, aklımız arkada kalmayacak şekilde, gönül rahatlığıyla birkaç saatliğine bırakacağımız bir yer istiyoruz' diye bir feryadı vardı. Bizden önceki dönemde Büyükşehir Belediye Başkanımızın attığı bir adım vardı. Biz o adımı tamamladık ve Engelsiz Yaşam Parkımızı Trabzon'umuza kazandırdık. Burada özel gereksinimli yavrularımıza, vatandaşlarımıza hizmet etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz."

KAYA, ÇOCUKLARLA OYUNLAR OYNADI

Açılış konuşmasının ardından Kaya, muhtarlar ve engelli dernekleri temsilcileri ile birlikte özel gereksinimli çocukların ailelerine takip cihazı dağıttı. Festival alanını dolaşarak özel gereksinimli çocuklarla oyunlar oynayan Kaya, ailelerle sohbet etti.

"Gülüşlerin Engeli Yok, Bu Festival Hepimizin" sloganıyla gerçekleştirilen ve üç gün sürecek programda, parkur oyunları, yüz boyama, dev poster boyama ve ahşap kuş yuvası boyama etkinlileri yer alıyor."

Kaynak: ANKA

