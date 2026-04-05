Ortahisar'da "Sazdan Ezgiler" Konseri ile Müzik Ziyafeti Yaşandı

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi'nin "Sazdan Ezgiler" temalı Türk halk müziği konserine katılanlar, sevilen türkülerle adeta müzik ziyafeti yaşadı. Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyit Zorlu, "Her zamankinden daha çok müziğe, sanata, gülmeye, eğlenmeye ve insan olduğumuzu hatırlamaya ihtiyacımız var" dedi.

Ortahisar Belediyesi, kentin sosyal yaşamına ve kültür merkezi kimliğine değer katan etkinliklere devam ediyor. Bu kapsamda Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sazdan Ezgiler" temalı konser, davetlilere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.

Ortahisar Belediyesi Orhan Karakullukçu Salonu'nda gerçekleştirilen konsere Belediye Başkan Yardımcıları Zorlu, Celal Akaç, Özer İskender ve Ernul Arslan, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Birim Müdürleri ile davetliler katıldı.

Solistlerin birbirinden güzel türkülerine, davetliler de eşlik etti

Konserde Sevim Ateş, "Ah Yalan Dünya", "Karadır Kaşların", "Mevlam Birçok Dert Vermiş", "Gönül Dağı", "Nar Tanesi", "Kızılcıklar Oldu mu" türküleriyle açılışı yaparken; Olcay Çiftçi de "Yasemen" ve "Bu Dağlar Kömürdendir" eserlerini seslendirdi. Daha sonra sahneye çıkan Nurşen Gür ise "Ahirim Sensin", "Beni Eller Gibi Görme", "İki Keklik Bir Kayada Ötüyor", "Hey On beşli On beşli", "Pınar Başından Bulanır", "Doyulur mu Doyulur mu", "Ayva Çiçek Açmış" ve "Sendeki Kaşlar Bende de Olaydı" türküleriyle dinleyicilerle buluştu.

Başkan YardımcısıArslan, sazıyla sürpriz yaptı

Gecenin sürprizine ise Belediye Başkan Yardımcısı Ernul Arslan imza attı. Sazı ile sahne alan Arslan, "Altın Yüzüğüm Kırıldı", "Çift Jandarma" ve "Yazın Yağar Kar Başıma" türkülerini seslendirdi. Büyük alkış alan Arslan, dinleyicilere ve orkestraya teşekkür etti.

Konserin ardından teşekkür konuşması yapan BZorlu, "Ben de üniversitede halk müziği korosundaydım. Başkan Yardımcımız Ernul Arslan'ı görünce ben de türkü söylemek istedim. Bir sonraki konserde ben de türkü söyleme heyecanını yaşamak istiyorum. Etrafımızda savaşlar, yoksulluklar, krizler yaşanırken insan olarak bizim yine de müziğe, sanata, gülmeye, eğlenmeye, insan olduğumuzu hatırlamaya ihtiyacımız var. Tüm sanatçılarımıza, orkestramıza ve Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bu unutulmaz akşam için teşekkür ediyorum" dedi.