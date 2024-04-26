Ortahisar Kalesi\'nde Ayağı Kırılan Turist Hastaneye Kaldırıldı

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Ortahisar Kalesi'nde ayağı kırılan turist, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerince sedye yardımıyla indirilerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, balayı tatili için Kapadokya'ya gelen H.A. (33) eşiyle gezintiye çıktı. Ortahisar Kalesi'ne çıkan H.A, kalenin zirvesinde düşerek ayağını kırdı.

Kadına ilk müdahaleyi 112 acil servis ekipleri olay yerinde yaptı.

Ayağının kırıldığı tespit edilen H.A'yı kalenin zirvesinden indirmek için olay yerine UMKE sevk edildi.

Ekipler, sedye tertibatıyla H.A'yı düştüğü yerden indirdi.

H.A, Nevşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.