Ortak Arap Listesi lideri Cabbarin, Netanyahu hükümetini engelleyeceklerini açıkladı - Son Dakika
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Ortak Arap Listesi lideri Cabbarin, Netanyahu hükümetini engelleyeceklerini açıkladı

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Ortak Arap Listesi lideri Yusuf Cabbarin, Netanyahu hükümetine son vermeyi hedeflediklerini ve hükümetin devamını engelleyecek 'bloke edici güç' olacaklarını belirtti. Cabbarin, İsrail vatandaşı Filistinliler için 'güvenlik ağı' sağlayacaklarını da söyledi.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi lideri Yusuf Cabbarin, geçici hükümetin Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iktidarına son vermeyi hedeflediklerini, hükümetin devamını engelleyecek bir "bloke edici güç" olarak hareket edeceklerini ve İsrail vatandaşı Filistinliler için bir "güvenlik ağı" sağlayacaklarını belirtti.

Cabbarin, Ortak Liste milletvekillerinin katılımıyla Batı Kudüs'teki Meclis binasında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Netanyahu hükümetine sert eleştiriler yönelten Cabbarin, "Son yıllarda hayatımızı çekilmez hale getiren Netanyahu, (Itamar) Ben-Gvir ve (Bezalel) Smotrich hükümetini evine göndermek istiyoruz." dedi.

Cabbarin, Netanyahu hükümetinde 2022'nin sonundan bu yana görev yapan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e işaret ederek, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Ortak Liste'nin önceliğinin İsrail vatandaşı Filistinlilere "güvenlik ağı" sağlamak ve mevcut hükümetin devamını önlemek olduğunu ifade etti.

Seçmenlerine verdikleri en temel sözün onlar için bir güvenlik ağı oluşturmak olduğunu vurgulayan Cabbarin, şu ifadeleri kullandı:

"Arap beldelerinde tırmanan suç olaylarına, ev yıkımları ile Necef'teki köylerin tamamen yıkılması politikasına, kaynak tahsisindeki ayrımcılığa, ırkçılığa, ırkçı baskılara, polis şiddetine ve Arap toplumundaki ifade özgürlüğünün bastırılmasına karşı bir güvenlik ağı olacağız."

"Netanyahu hükümetinin devamını engelleyecek bloke edici güç olacağız"

Cabbarin, Arap seçmenlerin seçimlere yüksek katılım göstermesinin kendilerine siyasi bir değişim sağlama sorumluluğu yüklediğini belirterek, "Kitleler halinde sandığa giden seçmenimiz, netice almak üzere çaba gösterme sorumluluğunu da bizim omuzlarımıza yükledi." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün en önemli sonucun Netanyahu, Ben-Gvir ve Smotrich hükümetini göndermek olduğunu kaydeden Cabbarin, "Her şeyden önce halkımız için bir güvenlik ağıyız ve aynı zamanda bu kötülük hükümetinin devamını engelleyecek bloke edici bir güç olacağız." şeklinde konuştu.

Ülkede 27 Ekim'de yapılan seçimlerde Ortak Liste 11 sandalye kazanırken, Mansur Abbas başkanlığındaki Birleşik Arap Listesi (Raam) 8 sandalye elde etmişti.

Her iki liste de Netanyahu iktidarına son verme hedefi doğrultusunda hükümeti kurma görevinin Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a verilmesini desteklediklerini açıklasa da bu durum, muhtemel koalisyon hükümetinde yer alacakları anlamına gelmiyor.

Kaynak: AA
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