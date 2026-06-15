Ortak Türk Alfabesi Komisyonu Toplantısı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Türk Akademisi ile Türk Dil Kurumunun işbirliğinde Ortak Türk Alfabesi Komisyonu'nun 4. Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'den komisyon üyelerinin yanı sıra Türk Akademisinin gözlemci ülkelerinden dil politikalarından sorumlu kurumların uzmanları katıldı.

Açılışta konuşan Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Şahin Mustafayev, Ortak Türk Alfabesi'ne yönelik ilginin akademik çevrelerde, eğitim kurumlarında ve kamuoyunda önemli ölçüde arttığını söyledi.

Mustafayev, Ortak Türk Alfabesi'nin doğru, tutarlı ve ortak bir anlayış çerçevesinde uygulanabilmesi için kapsamlı bir kılavuz hazırlanmasının önemine dikkati çekti.

Toplantıda, komisyon üyeleri, "Ortak Türk Alfabesi'nin Kullanımına İlişkin Önerilen Kılavuz İlkeleri" ile alfabenin pratik kullanımına ilişkin ilke ve mekanizmaları ele aldı.

Toplantıda, Ortak Türk Alfabesi'nin kullanımına ilişkin kılavuz ilkelerin yanı sıra Ortak Türk Alfabesi temel alınarak hazırlanan tavsiye niteliğindeki Kazak ve Kırgız alfabe varyantlarının onaylanması kararlaştırıldı.

Söz konusu belgenin, Ortak Türk Alfabesi'nin pratik uygulamasında uyumlu bir yaklaşımın sağlanması amacıyla ortak başvuru kaynağı ve rehber olarak kullanılması bekleniyor.

Ortak Türk Alfabesi Komisyonu, Türk Akademisi bünyesinde ve Türk Devletleri Teşkilatı koordinasyonunda 2022 yılında kuruldu.

Komisyon'un 11 Eylül 2024'te Bakü'de gerçekleştirilen üçüncü toplantısında, 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi kabul edilmişti.