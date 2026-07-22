Ortega, Seçimleri Kaldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ortega, Seçimleri Kaldırdı

22.07.2026 06:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nikaragua Başkanı Ortega, 'özgür' seçimlerin bir daha yapılmayacağını açıkladı ve muhalefeti hedef aldı.

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'nın devlet başkanı Daniel Ortega, ülkede "özgür" seçimlerin bir daha yapılmayacağını açıklayarak muhalefete kapıları tamamen kapattı.

Başkent Managua'da Sandinista Devrimi'nin 47. yıl dönümü kutlamaları kapsamında binlerce destekçisine seslenen Ortega, ABD müdahalesini ve ülkenin egemenliğini gerekçe göstererek seçimlerin bir daha yapılmayacağını duyurdu.

Ortega, "Burada Yankiler (ABD) veya Somozacılar (darbeciler) tarafından kurulan partilerin yeniden hükümete geleceği hikayesi bitti. Asla, asla, asla… Yankiler onlara ne kadar para verirse versin başaramayacaklar. Darbe yanlılarının, vatan hainlerinin önüne bir duvar örecek yasaları yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Muhalefeti kamu kaynaklarını hedef almakla suçlayan Ortega, "Okullar üzerinden para kırma (zenginleşme) derdindeler. Ama unutsunlar: Burada hükümeti ve iktidarı ele geçirmeye çalışabilecekleri seçimler bir daha asla yapılmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefet "sert" tepki gösterdi

Nikaragua'da 2023'te vatandaşlıktan çıkarılan muhalif isimlerden Felix Maradiaga Saenz, anayasanın iktidarın çıkarlarına göre sürekli ihlal edildiğini ya da değiştirildiğini savundu.

Bir dönem tutuklandıktan sonra sürgüne gönderilen ve 2023'te vatandaşlığı elinden alınan muhalif lider Juan Sebastian Chamorro ise Ortega'nın yıllardır fiilen uyguladığı tek parti yönetimini artık açıkça ilan ettiğini söyledi.

Chamorro, Ortega'nın Çin, Kuzey Kore ve Küba'dakilere benzer kalıcı bir tek parti sistemi kurmayı hedeflediğini öne sürdü.

Ulusal basında çıkan habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Ortega'nın sözlerine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yayımlanan açıklamada Rubio, Daniel Ortega'nın seçimleri tamamen kaldırma yönündeki ifadelerinin rejiminin "gerçek otoriter niteliğini" gözler önüne serdiğini belirtti.

Ortega yönetimi

80 yaşındaki Ortega, Somoza ailesinin diktatörlüğünü sona erdiren Sandinista Devrimi'nin zaferinin ardından 1980'li yıllarda Nikaragua'yı yönetti.

2007'de yeniden iktidara gelen Ortega, o tarihten bu yana ülkenin yönetiminde bulunuyor. Son yıllarda ise muhalefeti sistematik biçimde bastırmakla suçlanan Ortega yönetimi, çok sayıda sivil toplum kuruluşunu kapattı, gazetecileri, insan hakları savunucularını ve aktivistleri hedef alan uygulamalarıyla uluslararası eleştirilere konu oldu.

Ülkede çok sayıda sivil toplum kuruluşu, üniversite, medya organı ve dini dernek kapatılırken, hükümeti eleştiren birçok kişinin mal varlığına el konuldu.

Bu adımlar, Ortega yönetiminin muhalefete yönelik baskıyı giderek artırdığı yönündeki eleştirileri daha da güçlendirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Nikaragua Uzmanlar Grubu, Ortega hükümetinin bazı eylemlerinin insanlığa karşı suç teşkil edebileceğini savunuyor.

Managua hükümeti ise bu raporları reddederek bunları sözde müdahaleci girişimler olarak nitelendiriyor.

Kaynak: AA

Nikaragua, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortega, Seçimleri Kaldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur dahil 9 kişi tutuklandı Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur dahil 9 kişi tutuklandı
İngiltere’nin yeni Başbakanı Burnham ilk Trump’la görüştü Telefonda İran sözü İngiltere'nin yeni Başbakanı Burnham ilk Trump'la görüştü! Telefonda İran sözü
Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı! 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
YKS sonuçları açıklandı İptal edilen soru sayısı 2’ye yükseldi YKS sonuçları açıklandı! İptal edilen soru sayısı 2'ye yükseldi
Efsane satranççı cumhurbaşkanlığı teklifini reddetti: Yeterince güçlü değilim Efsane satranççı cumhurbaşkanlığı teklifini reddetti: Yeterince güçlü değilim
YKS’nin şampiyonları belli oldu İşte Türkiye birincileri YKS'nin şampiyonları belli oldu! İşte Türkiye birincileri

07:13
Martılara falçatayla saldıran kişi yakalandı Bakın kim çıktı
Martılara falçatayla saldıran kişi yakalandı! Bakın kim çıktı
06:58
Özel’in yeni parti açıklaması CHP’yi sarstı 1 saatte 387 bin üye istifa etti
Özel'in yeni parti açıklaması CHP'yi sarstı! 1 saatte 387 bin üye istifa etti
06:42
Zeydan Karalar’dan Özgür Özel’e soğuk duş: CHP’de kalacağım
Zeydan Karalar'dan Özgür Özel'e soğuk duş: CHP'de kalacağım
03:36
ABD İran’ı vurdu Tahran dahil birçok kentte peş peşe patlamalar
ABD İran'ı vurdu! Tahran dahil birçok kentte peş peşe patlamalar
03:17
Trump bu rakamı duyunca savaşa girdiğine bin pişman olacak
Trump bu rakamı duyunca savaşa girdiğine bin pişman olacak
01:57
TBMM’de kritik eşik geçildi Emekli zammı teklifinde kritik gelişme
TBMM'de kritik eşik geçildi! Emekli zammı teklifinde kritik gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 07:21:50. #7.13#
SON DAKİKA: Ortega, Seçimleri Kaldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.