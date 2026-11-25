Çat Şehit Üsteğmen Ragıp Yılmaz Ortaokulu öğrencileri, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çat Şehit Üsteğmen Ragıp Yılmaz Ortaokulu öğrencileri, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret ederek üniversitenin bilimsel, kültürel ve uygulamalı çalışma alanlarını yakından tanıma fırsatı buldu.

TOGÜ bünyesinde faaliyet gösteren Milli Teknoloji Atölyesi, Biyoçeşitlilik Müzesi ve TOGÜ Mutfak'ı ziyaret eden öğrenciler, bu birimlerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretler sırasında birimlerin çalışma alanlarını ve sunduğu imkanları yakından inceleyen öğrenciler, bilim, teknoloji, doğa ve üretim alanlarında üniversitede gerçekleştirilen faaliyetleri tanıdı.