(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yeni keşifler için Pakistan'a ulaştığını duyurdu. Pakistan açıklarında yeni sismik araştırma operasyonları gerçekleştirileceğini belirten Bayraktar, "Hedefimiz net: Yeni keşiflerle, yeni üretimlerle enerjide tam bağımsız Türkiye!" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Pakistan açıklarında yürüteceği yeni operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Oruç Reis'in Pakistan'da yeni sismik araştırmalar gerçekleştireceğini belirten Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Milli gururumuz Oruç Reis, yeni keşiflerin izini sürmek üzere Pakistan'da! Sismik araştırma gemimizle Pakistan açıklarında gerçekleştireceğimiz yeni operasyonlarla denizlerdeki gücümüzü ve küresel enerji vizyonumuzu dünyaya bir kez daha göstermiş olacağız."

Türkiye'nin enerji alanındaki hedeflerine dikkat çeken Bayraktar, açıklamasını "Hedefimiz net: Yeni keşiflerle, yeni üretimlerle enerjide tam bağımsız Türkiye!" sözleriyle tamamladı.