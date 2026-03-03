Oş'ta Devlet Bayrak Günü Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Oş'ta Devlet Bayrak Günü Töreni

Oş\'ta Devlet Bayrak Günü Töreni
03.03.2026 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan'ın Oş şehrinde 3 Mart Devlet Bayrak Günü dolayısıyla resmi tören gerçekleştirildi.

Kırgızistan'ın ikinci büyük şehri Oş'ta, 3 Mart Devlet Bayrak Günü dolayısıyla resmi tören düzenlendi.

Milli marşın okunmasıyla başlayan törende konuşan Oş Büyükşehir Belediye Başkanı Canarbek Akayev, "Kırmızı bayrak özgürlüğün sembolüdür, atalarımızın mirasıdır. Ülkemizi sağlamlaştırmak ve ekonomimizi güçlendirmek için bu değerlere sahip çıkmamız gerekir." dedi.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığından yapılan açıklamada da kırmızı bayrağın ülkenin bağımsızlığını ve özgürlüğünü simgelediği, Kırgız halkının manevi değerleri ile tarihi yolunu yansıttığı vurgulandı.

Açıklamada, bayraktaki kırmızı rengin halkın cesaret ve kahramanlığını, ortasındaki kırk ışınlı güneşin kırk kadim Kırgız boyunun birliğini, tündüğün ise nesillerin sürekliliğini, halkın direncini ve manevi desteğini temsil ettiği belirtildi.

Kırgızistan bayrağı, kırmızı zemin üzerine yerleştirilmiş, ortasında kırk ışınlı sarı bir güneş ve güneşin içinde Kırgızlar için kutsal sayılan keçe çadırın tavan motifinden (tündük) oluşuyor.

Devlet bayrağı, 3 Mart 1992'de Kırgızistan Parlamentosu tarafından kabul edilmiş ve iki gün sonra, 5 Mart 1992'de ilk kez göndere çekilmişti.

Devlet Bayrak Günü, 2010'dan bu yana resmi etkinliklerle kutlanıyor.

Kaynak: AA

Kırgızistan, Politika, Kültür, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oş'ta Devlet Bayrak Günü Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macron, Fransa’nın nükleer cephaneliğini büyüteceğini açıkladı Macron, Fransa'nın nükleer cephaneliğini büyüteceğini açıkladı
İsrail Lübnan’daki binayı havaya uçurdu İşte o anlar İsrail Lübnan'daki binayı havaya uçurdu! İşte o anlar
Dubai’de Ramazan topunu İran füzesi sanan turistler ne yapacağını şaşırdı Dubai'de Ramazan topunu İran füzesi sanan turistler ne yapacağını şaşırdı
Yunanistan, Fransa’nın “nükleer şemsiyesi“ altına girmeye hazırlanıyor Yunanistan, Fransa'nın "nükleer şemsiyesi" altına girmeye hazırlanıyor
Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak Rusya: Trump çılgın politikasını sürdürürse 3. Dünya Savaşı başlayacak
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi

16:03
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
15:50
Dünyaca ünlü golcü İran’da savaşacak mı Beklenen açıklama geldi
Dünyaca ünlü golcü İran'da savaşacak mı? Beklenen açıklama geldi
15:34
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
14:35
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
14:35
İran’ı bu kez füzeler değil deprem vurdu Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 16:23:19. #7.12#
SON DAKİKA: Oş'ta Devlet Bayrak Günü Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.