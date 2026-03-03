Oş\'ta Devlet Bayrak Günü Töreni

Kırgızistan'ın ikinci büyük şehri Oş'ta, 3 Mart Devlet Bayrak Günü dolayısıyla resmi tören düzenlendi.

Milli marşın okunmasıyla başlayan törende konuşan Oş Büyükşehir Belediye Başkanı Canarbek Akayev, "Kırmızı bayrak özgürlüğün sembolüdür, atalarımızın mirasıdır. Ülkemizi sağlamlaştırmak ve ekonomimizi güçlendirmek için bu değerlere sahip çıkmamız gerekir." dedi.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığından yapılan açıklamada da kırmızı bayrağın ülkenin bağımsızlığını ve özgürlüğünü simgelediği, Kırgız halkının manevi değerleri ile tarihi yolunu yansıttığı vurgulandı.

Açıklamada, bayraktaki kırmızı rengin halkın cesaret ve kahramanlığını, ortasındaki kırk ışınlı güneşin kırk kadim Kırgız boyunun birliğini, tündüğün ise nesillerin sürekliliğini, halkın direncini ve manevi desteğini temsil ettiği belirtildi.

Kırgızistan bayrağı, kırmızı zemin üzerine yerleştirilmiş, ortasında kırk ışınlı sarı bir güneş ve güneşin içinde Kırgızlar için kutsal sayılan keçe çadırın tavan motifinden (tündük) oluşuyor.

Devlet bayrağı, 3 Mart 1992'de Kırgızistan Parlamentosu tarafından kabul edilmiş ve iki gün sonra, 5 Mart 1992'de ilk kez göndere çekilmişti.

Devlet Bayrak Günü, 2010'dan bu yana resmi etkinliklerle kutlanıyor.