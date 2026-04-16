OSBÜK Başkanı Kütükcü, Trabzon’da TTSO'yu Ziyaret Etti

16.04.2026 17:13
Memiş Kütükcü, Trabzon'daki sanayi sorunlarını ele almak üzere TTSO'yu ziyaret etti.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret etti.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, OSBÜK Başkanı Kütükçü ve yönetim kurulu üyeleri, TTSO'yu ziyaretlerinde ildeki sanayi bölgeleri başta olmak üzere çeşitli konularda istişarede bulundu.

Kütükçü, Trabzon'a Karadeniz bölge toplantısı için geldiklerini belirterek, "Arsin Organize Sanayi Bölgesindeki toplantı Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Oruç Baba İnan'ın katılımıyla yapılacak. Sanayicilerimizle sorunları istişare edilecek. Bölge toplantısını yaptığımız illerde oda ve borsalarımıza da ziyaretlerde bulunarak şehirle ilgili istişarede bulunuyoruz. Arsin OSB ve şehirdeki diğer OSB'lerimizin sorunlarını dinliyoruz. Daha önce 2023 yılında OSBÜK yönetim kurulumuz ile Trabzon'u ziyaret etmiştik. Şimdi Karadeniz Bölge toplantısı ile sorunları istişare edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi ise bölge ve şehrin ekonomisindeki gelişmelere değindi.

Somonu hem kültür yoluyla yetiştirerek hem de işleyerek ürünlere dönüştürdüklerini vurgulayan Çelebi, şunları kaydetti:

"Fındıktan sonra ilimizde ve bölgemizde en yüksek ihracatı yapılan ikinci sektör haline geldi. Trabzon'da Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesine ihtiyacımız var. Bizim için çok önemli. Şu anda mevcut OSB'lerde firmalarımız arıtma tedbirlerini alarak faaliyetlerine devam ediyor. Sektördeki büyüme ve yeni yatırımlara baktığımızda 5 yıl sonra ihtisas OSB'ye çok büyük ihtiyacımız olacak ve bu nedenle bugünden çözüp hazır hale getirmeliyiz. Çünkü Trabzon'da yeni bir arsa üretmek zor. İstimlak çok pahalı ve zaman alıyor. İlçe belediye başkanları ile de görüşüp destek istiyoruz. Çünkü gerek bazı üyelerimiz gerekse bölgemizde üretim yapmak isteyen firmalarımızın bir kısmı farklı bölgelere kaydı."

Ziyarette, TTSO Meclis Başkan Yardımcısı Selçuk İskender, TTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Haydar Baş, TTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Aydoğdu ve Sayım Adanur ile Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Ali Sakarya da yer aldı.

Kaynak: AA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölgesi, Politika, Trabzon, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin Orta Doğu’ya “binlerce ek asker göndereceği“ iddiası ABD'nin Orta Doğu'ya "binlerce ek asker göndereceği" iddiası
Evi ateşe verdi, babasını arayıp söyledikleri şok etti Evi ateşe verdi, babasını arayıp söyledikleri şok etti
Eski eşini öldürüp oğlunu yaralayan sanıktan akılalmaz savunma Eski eşini öldürüp oğlunu yaralayan sanıktan akılalmaz savunma
Kızı da annesi Çağla Kubat’ın izinden gidiyor Kızı da annesi Çağla Kubat'ın izinden gidiyor
Suudi turist Şişli’de otel odasında ölü bulundu Suudi turist Şişli'de otel odasında ölü bulundu
Richarlison’dan depresyon itirafı: Arabayı duvara vurup ölmek istedim Richarlison'dan depresyon itirafı: Arabayı duvara vurup ölmek istedim

16:34
Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi
Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi
16:25
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
16:16
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
16:03
İşte okul saldırganının son sözleri Polisi görünce böyle bağırmış
İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış
14:55
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
14:50
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı
Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı
