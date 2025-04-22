Oscar\'lı Belgesel Filistin\'in Toprak Bağını Anlatıyor

EL HALİL, 22 Nisan (Xinhua) -- Oscar ödüllü "No Other Land (Başka Toprak Yok)" belgeselinin ortak yönetmeni Hamdan Ballal, Filistinlilerin topraklarıyla bağlarının derin olduğunu, bölgedeki zorluklar yada İsrailli yerleşimcilerin artan şiddetine rağmen evlerini asla terk etmeyeceklerini söyledi.

"No Other Land", Batı Şeria'nın güneyindeki Masafer Yatta bölgesinde Filistin halkının maruz kaldığı şiddeti ve İsrail'in Filistinlilerin yaşadığı bölgelerdeki evlere uyguladığı yıkımı anlatıyor. Belgesel bu yıl pek çok festival ödülüne ve Oscar'da en iyi belgesel ödülüne layık görüldü.

Ballal cumartesi günü Xinhua'ya verdiği röportajda "Biz nesiller boyunca bu topraklarda yaşadık. Bu topraklar anılarımla dolu. Geçmişiniz yoksa geleceğiniz de olmaz. Bu yüzden 'toprak' bizim için çok şey ifade ediyor hatta bizim için yaşamın ta kendisine işaret ediyor. Nasıl balıklar suyun dışına çıktığında ölürse, Filistinliler için bu topraklar da bu anlama geliyor" dedi.

Ballal belgeselin uluslararası izleyicilere ulaşmasıyla Masafer Yatta'nın ön plana çıktığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şeyi bir anda değiştiremeyiz. Bunun için zamana ihtiyacımız var ama biz yine de bir şeyler başardık çünkü artık pek çok kişi burada neler olduğunu anlıyor. Filmin amacı da bu. Oscar'ı kazandık ancak hala saldırılarla karşı karşıyayız, bu yüzden bunun bir şeyleri değiştirip değiştirmeyeceğini bilmiyorum, göreceğiz".