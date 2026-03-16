Oslo Anlaşmaları'nın Kayıp Belgeleri Bulundu
Oslo Anlaşmaları'nın Kayıp Belgeleri Bulundu

16.03.2026 18:52
Norveçli diplomat Rod-Larsen'in evinde Oslo sürecine ait kayıp belgeler bulunduğu iddiası güçleniyor.

Oslo Anlaşmalarının mimarlarından biri olarak bilinen Norveçli eski diplomat Terje Rod-Larsen'in evinde bulunan belgelerin 1993 yılına ait "kayıp belgeler" olduğu iddiası giderek kuvvetleniyor.

Norveç'te yayın yapan NRK, Norveç'teki ekonomik suçlarla mücadele kurumu Okokrim'in Rod-Larsen'in evinde bulduğu belgeleri Ulusal Arşiv, ardından Dışişleri Bakanlığına teslim ettiğini belirtti.

Ulusal Arşiv yetkililerinden Kjetil Korslien, NRK'ye yaptığı açıklamada, Rod-Larsen'in evindeki arşivinde bulunan belgelerin Dışişleri Bakanlığına teslim edildiğini doğrularken, İsrail'deki arşivle de irtibata geçtiklerini söyledi.

Ulusal Arşiv de yaptığı yazılı açıklamada, Rod-Larsen'in evinde bulunan belgelerin Oslo sürecine ilişkin 33 yıl önce kaybolan belgeler olduğunun "kuvvetle muhtemel" olduğunu vurgulayarak, gizlilik sınıfında bulunan belgelere ilişkin nihai açıklamanın bakanlık tarafından yapılacağını aktardı.

Araştırmacı Hilde Henriksen Waage ise NRK'ye Oslo sürecine ilişkin bazı belgelerin kayıp olduğunu ve bunların Rod-Larsen tarafından saklandığını söyleyen ilk isimlerden olduğunu anımsatarak, "Bugün haklı olduğumu görmek güzel. O zaman söylediklerimin tamamen doğru olduğunu tüm Norveç'in görmüş olması da güzel." dedi.

NRK ayrıca, İsrail arşivlerinde bulunan Filistin lideri merhum Yasir Arafat'ın 9 Eylül 1993'te dönemin Norveç Dışişleri Bakanı Johan Jorgen Holst'a yazdığı belgeyi paylaştı.

Oslo sürecindeki kayıp belgeler

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile yakın ilişkisi olduğu ortaya çıkan eski diplomat Rod-Larsen, Oslo Anlaşmaları'ndaki rolü nedeniyle de dikkati çekmişti.

Oslo Anlaşmaları sürecinde Norveç'in arabuluculuk girişimlerinde kilit rol oynayan ve gizli görüşmelerin koordinasyonunda yer alan Rod-Larsen tarafından tutulan özel arşivde bulunan Ocak-Eylül 1993 dönemine ait belgelerin resmi dışişleri arşivlerinde yer almadığı iddia edilmişti. Bu durum ülkede söz konusu arşivin açılması yönündeki çağrıları artırmıştı.

Bu "kayıp" belgelerin, gizli görüşmeler sırasında Filistin tarafının verdiği tavizlerde "kişisel nüfuz ya da şantajın" rol oynayıp oynamadığına dair ayrıntıları içerebileceği değerlendirilmişti.

Rod-Larsen'in Oslo sürecinde İsrail çıkarlarına hizmet etmiş olabileceği de iddia edilmişti.

Okokrim de Epstein soruşturması kapsamında Rod-Larsen'in evinde arama yapmış ve çok sayıda belgeye el konulduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Ankara, Güncel, Son Dakika

