Osman Çağla Emekli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Osman Çağla Emekli Oldu

Osman Çağla Emekli Oldu

Bursa'da 24 yıl çalışan Osman Çağla, öğrencilerle duygu dolu bir veda töreniyle emekli oldu.

31.10.2024 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir lisede 24 yıldır yardımcı personel olarak çalışan Osman Çağla alkışlarla emekliliğe uğurlandı.

Mehmet Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2000 yılından beri yardımcı personel olarak çalışan Osman Çağla için öğrenciler ve okul idarecileri, sürpriz bir veda programı düzenledi.

Öğrenciler, son ders zilinin ardından Çağla'yı koridor ve okul bahçesinde alkışlar eşliğinde uğurladı.

Karşılaştığı manzara karşısında duygulanan Çağla, öğrenciler ve okul idarecileriyle vedalaştı. Uzun süre alkışlanan Çağla, düzenlenen uğurlama için öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Okul Müdürü Cengiz Korucu, AA muhabirine, okulun her köşesinde emeği olan Osman Çağla'yı öğrencilerin de çok sevdiğini ifade etti.

Bu sebepten öğrencilerin böyle bir veda programı düzenlediğini söyleyen Korucu, "Kendisi okuldan mutlu bir şekilde ayrıldığını, okulu çok sevdiğini, bu davranıştan dolayı da çok duygulandığını ifade etti. Osman bey okulun her köşesinde görevli olduğu için çocuklar da çalışırken onu sürekli görüyordu. Bazı işlerde öğrenciler de ona yardım ediyordu. Çocuklarla arasındaki güzel iletişimden dolayı aralarında bir bağ kuruldu." dedi.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Yerel Haberler, Güncel, Eğitim, Yaşam, bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osman Çağla Emekli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:53 CHP ve DEM Parti, Esenyurt’ta Ahmet Özer için ortak miting yapıyor CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting yapıyor
16:45 CHP’nin Esenyurt’taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı CHP'nin Esenyurt'taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı
15:12 Volkan Demirel’in imza törenine damga vuran an Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an
14:55 Beyaz et firmalarına rekor ceza Beyaz et firmalarına rekor ceza
14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
08:44 Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte
08:26 Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı İşte hakimlikteki ilk ifadesi Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı! İşte hakimlikteki ilk ifadesi
08:17 Doğal gaza zam yapılacak mı BOTAŞ duyurdu Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ duyurdu
08:09 “Esenyurt’a döneceğiz“ paylaşımıyla tartışma yaratan eski Başkan sessizliğini bozdu "Esenyurt'a döneceğiz" paylaşımıyla tartışma yaratan eski Başkan sessizliğini bozdu
07:41 Gonca Vuslateri’nin oynadığı sahne çok konuşuldu Gonca Vuslateri'nin oynadığı sahne çok konuşuldu
07:24 Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar’ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı
06:53 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Kostümle koşarken yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle koşarken yakalandı
01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 17:16:40. #1.12#
SON DAKİKA: Osman Çağla Emekli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.