Osman Ertürk Özel: İmamoğlu'nun Diploması Üzerine Soruşturma Yanlış Zemin Üzerinde - Son Dakika
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Osman Ertürk Özel: İmamoğlu'nun Diploması Üzerine Soruşturma Yanlış Zemin Üzerinde

Toplum Çalışmaları Enstitüsü Başkanı Osman Ertürk Özel, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili sahtecilik iddialarını değerlendirdi. YÖK'ün diplomasını iptal etme yetkisi olmadığını, süreçte hukuki hatalar olduğuna dikkat çekti ve soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanması gerektiğini söyledi.

23.02.2025 18:39  Güncelleme: 18:52
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(İSTANBUL) - Toplum Çalışmaları Enstitüsü Başkanı Osman Ertürk Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında sahte diploma iddiasıyla başlatılan soruşturmaya ilişkin, YÖK'ün diplomayı iptal edemeyeceğini ve olayın "evrakta sahtecilik" ile açıklanamayacağını belirterek, "Somut olay bakımından ilgili geçiş uygulaması belli ki yalnızca İmamoğlu'na değil, o dönem benzer durumdaki herkese tatbik edilmiş. Dolayısıyla bir hile yahut açık hata söz konusu değil" dedi.

Toplum Çalışmaları Enstitüsü Başkanı Avukat Osman Ertürk Özel, Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan başlatılan soruşturmayı değerlendirdi.

"Soruşturmanın hukuki zemini yanlış"

Soruşturmanın hukuki zemininin yanlış olduğunu, iddiaların aksine Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etme yetkisi bulunmadığını vurgulayan Özel, "İptal veya geri alma kararı, idare hukukunun prensipleri gereği diplomayı düzenleyen kurum olan İstanbul Üniversitesi tarafından verilebilir" diye konuştu.

İdari işlemlerin geri alınması konusunda ise Danıştay içtihatlarından çıkan iki temel kural bulunduğuna dikkat çeken Özel, şöyle devam etti:

"Birincisi, hukuka uygun idari işlemler, hiçbir zaman geri alınamaz. Bu kuralın istisnası yoktur. Hukuka aykırı idari işlemler ise kural olarak her zaman geri alınabilir. Fakat bu kuralın istisnası vardır. Eğer hukuka aykırı bir idari işlem, ilgilisinin (muhatabının) lehine sonuç doğuruyorsa (diploma veya ruhsat gibi) ancak o işleme karşı iptal davası açma süresi içinde geri alınabilir. Bu istisnanın istisnası ise lehteki hukuka aykırı işlemin ilgilinin hilesi veya idarenin açık hatasıyla yapılmış olmasıdır. Bu durumda ana kurala geri dönülür ve hukuka aykırı işlemin herhangi bir süreye bağlı olmaksızın geri alınabileceği kabul edilir."

Ekrem İmamoğlu ile ilgili sürecin ise açık farklılıklar içerdiğini vurgulayan Özel, "Fakat somut olay bakımından ilgili geçiş uygulaması belli ki yalnızca İmamoğlu'na değil, o dönem benzer durumdaki herkese tatbik edilmiş. Dolayısıyla bir hile yahut açık hata da söz konusu değil" değerlendirmesini yaptı.

"Soruşturmanın da takipsizlikle neticelenmesi gerekir"

Olayın ceza hukuku bakımından değerlendirmesinin ise ayrı bir konu olduğunu belirten Osman Ertürk Özel, "İmamoğlu'na isnat edilen iddia 'evrakta sahtecilik' yapmaktan ziyade İstanbul Üniversitesi'ne geçişi usulüne dair bir husus ve açık bir şekilde zamanaşımı hükümleri devrede olduğundan soruşturmanın da takipsizlikle neticelenmesi gerekir" dedi.

Bu değerlendirmeler doğrultusunda, "sahte diploma" tartışmasının detaylı bir hukuki analize muhtaç olduğunu belirten Osman Ertürk Özel, "Tam da bu noktada en aleni hukuk müesseselerinin bile ihlal edildiği bir ortamda izahatı verecek meslektaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osman Ertürk Özel: İmamoğlu'nun Diploması Üzerine Soruşturma Yanlış Zemin Üzerinde - Son Dakika

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