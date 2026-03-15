Osman Gökçek'e yanıt veren CHP'li Gökhan Günaydın tüm mal varlığını açıkladı

15.03.2026 16:24  Güncelleme: 16:53
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in "servetinin araştırılması gerekir" sözlerine yanıt veren CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, mal varlığını tek tek açıkladı. Günaydın, Ankara'da bir evi, 2006 model bir aracı, iki motosikleti ve Halk bankasında tek hesabı olduğunu söyledi.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın hakkında yaptığı "CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın hesap verilemeyen servetinin araştırılması gerekir. Siyasette kim olursa olsun, şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır" açıklamasına Günaydın’dan yanıt geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Günaydın, mal varlığını kamuoyuyla paylaştı.

GÖKHAN GÜNAYDIN'IN MAL VARLIĞI

Mal varlığını açıklayan Gökhan Günaydın şu ifadeleri kullandı:

"Ankara’da bir evim var, 2013 yılında 10 yıllık banka kredisi çekerek aldım, borcu 2023 yılında bitti. Başka bir tek gayrimenkulüm yok. 

 2006 model bir aracım var, 4 yıllık banka kredisi çekerek almıştım. TBMM’nin grup başkan vekillerine tahsis ettiği aracı kullanıyorum. Başka bir tek aracım yok. 

 İki motosikletim var, birisini ben birisini 13 yaşındaki oğlum kullanıyor, ikisini satsan 500 bin TL belki eder. 

Tek banka hesabımı Halk bankasında tutuyorum ki, rahatça kontrol edebilsinler. Başka hiçbir bankada hiçbir hesabım yok.

40 yıldır ziraat mühendisi, avukat, iktisat fakültesi öğretim üyesi olarak kazandığım gelir, varlık, servet bundan ibaret, onurumla yaşamaktan gurur duyuyorum."

"MASAK RAPORLASIN, İNTERNETTEN YAYINLAYALIM"

"Bu müfteriyi muhatap almak bana yakışmaz. Ancak siyasetçinin hesap verebilir olması ön koşuldur" ifadelerini kullanan Günaydın, kendisinin ve Osman Gökçek'in anne, baba ve kardeşi dahil olmak üzere tüm mal varlıklarının MASAK tarafından raporlanmasını ve internetten yayınlanmasını talep etti.

  • VillaUmut VillaUmut:
    Ya bu Gökçek ailesi nasıl bir saçmalıktır, cevap bile verilmemeli. 12 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
