19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, sivil toplum kuruluşlarına ziyarette bulundu - Son Dakika
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19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, sivil toplum kuruluşlarına ziyarette bulundu

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, sivil toplum kuruluşlarına ziyarette bulundu

Osman Topaloğlu, 19 Mayıs Ziraat Odası, Muhtarlar Derneği, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Şoförler ve Otomobilciler Odası, Minibüsçüler Kooperatif Başkanlığı ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret ederek, yapılan ve planlanan çalışmaları anlattı. Topaloğlu, kurum başkanlarının talep ve sorunlarını dinledi ve hedeflerini açıkladı.

01.03.2024 11:52
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19 Mayıs Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Osman Topaloğlu ilçedeki sivil toplum kuruluşlarına ziyarette bulundu.

19 Mayıs Ziraat Odası, Muhtarlar Derneği, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Şoförler ve Otomobilciler Odası, Minibüsçüler Kooperatif Başkanlığı ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret eden Topaloğlu, bugüne kadar yaptığı ve gelecek dönemde yapmayı planladıkları çalışmaları anlattı.

Ziyaretlerde kurum başkanlarının talep ve sorunlarını dinleyen Topaloğlu, "2009 yılından itibaren hemşerilerimizden aldığımız büyük destek ile onlara hizmet etmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizleri dördüncü dönem yeniden aday göstermesi ile birlikte her zaman olduğu gibi gönül belediyeciliği ile çalınmadık kapı bırakmayacak ve vatandaşlarımıza AK Parti'mizin hizmet odaklı belediyeciliğini tek tek anlatmaya devam edeceğiz. Hedefimiz bugüne kadar aldığımız en yüksek oyu almak için çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmayacağız." dedi.???????

Ziyaretlere Ak Parti İlçe Başkanı Fatih Seven, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Mustafa Selçuk ve Belediye Meclis Üyesi Adayları eşlik etti.

Kaynak: AA

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