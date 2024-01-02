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Osmancık Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet Sendikası arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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Osmancık Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet Sendikası arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile Türk Yerel Hizmet-Sen Çorum İl Temsilcisi Vedat Kayalı arasında, belediyede görevli memurların ekonomik durumunun iyileştirilmesi amacıyla Sosyal Denge Sözleşmesi'nin yenilenmesi dolayısıyla protokol imza töreni düzenlendi. Gelgör, belediye memurlarının ekonomik durumunun iyileştirilmesine yönelik hazırlanan ve 2024 yılını kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesi'nin hayırlı olması temennisinde bulundu. Sözleşme ile işçilerin ekonomik durumlarının daha da iyileştirileceği belirtildi.

Osmancık Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet Sendikası arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı
02.01.2024 - 17:11,
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Türk Yerel Hizmet Sendikası ile Osmancık Belediyesi arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile Türk Yerel Hizmet-Sen Çorum İl Temsilcisi Vedat Kayalı arasında, belediyede görevli memurların ekonomik durumunun iyileştirilmesi amacıyla Sosyal Denge Sözleşmesi'nin yenilenmesi dolayısıyla protokol imza töreni düzenlendi.

Gelgör, törende yaptığı konuşmada, belediye memurlarının ekonomik durumunun iyileştirilmesine yönelik hazırlanan ve 2024 yılını kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesi'nin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Memurların ve belediyede çalışan işçilerinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Gelgör, sözleşme ile ekonomik iyileştirme yaptıklarını dile getirdi.

Gelgör, "2023'te imzaladığımız toplu sözleşmeye dayalı olarak yeni asgari ücret artışıyla belediyemizin şirketlerinde çalışanlar için en düşük işçi maaşı 22 bin 625 lira oldu. Yüksek işçi maaşı ise 23 bin 732 liradır. 2024'te imzalayacağımız toplu sözleşmeyle işçilerimizin ekonomik durumlarını daha da iyileştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Ahmet Gelgör, Osmancık, Çorum, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmancık Belediyesi ile Türk Yerel Hizmet Sendikası arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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