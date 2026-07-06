Osmancık ilçesine bağlı Kumbaba köyünde, hasadı tamamlanan arpa tarlasında anız yangını çıktı. İhbarla bölgeye Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına söndürme çalışmalarına köylüler de destek verdi. Kumbaba köyü muhtarı Satılmış Güven, ekipler ve köylülerin ortak çalışmasıyla yangının kısa sürede söndürüldüğünü söyledi. Yangında 3 arı kovanı zarar görürken, yangına ilişkin inceleme sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Osmancık'ta Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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