Osmancık'ta Denetim: 563 Tarihi Geçmiş Ürün Ele Geçirildi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmancık'ta Denetim: 563 Tarihi Geçmiş Ürün Ele Geçirildi

09.04.2026 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmancık'ta yapılan denetimde kuaförlerde 563 son kullanma tarihi geçmiş ürün ele geçirildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde kuaför ve güzellik merkezlerine yönelik denetimde ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş 563 ürüne el konuldu.

Osmancık Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce ilçedeki kuaför ve güzellik merkezlerine yönelik denetim yapıldı.

İlgili mevzuatlar çerçevesinde incelenen kuaför ve güzellik merkezlerinde ayrıca kullanılan malzemeler de denetlendi.

Denetimlerde son kullanma tarihi geçtiği belirlenen 563 saç boyası, makyaj malzemesi ve kişisel bakım ürününe zabıta ekiplerince el konuldu.

Son kullanma tarihi geçmiş ürün bulundurdukları belirlenen işletmeler hakkında cezai işlem uygulanması için Osmancık Belediyesi Encümeni'ne gönderilmek üzere tutanak tutuldu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 15:02:56. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.