Osmancık'ta içme suyu arıtma tesisinde 20 günlük deneme süreci başladı - Son Dakika
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Osmancık'ta içme suyu arıtma tesisinde 20 günlük deneme süreci başladı

Osmancık\'ta içme suyu arıtma tesisinde 20 günlük deneme süreci başladı
18.07.2026 17:37
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Çorum Osmancık'ta günlük 13 bin metreküp kapasiteli içme suyu arıtma tesisinde 20 günlük deneme süreci başladı. Tesiste arıtılan su, testlerin ardından şebekeye verilecek. Yetkililer, tesisin ileri teknolojiyle donatıldığını ve örnek nitelikte olduğunu belirtti.

Çorum'un Osmancık ilçesinde inşa edilen günlük 13 bin metreküp su işleme kapasiteli içme suyu arıtma tesisinde 20 günlük deneme süreci başladı.

Dereboğazı Barajı'ndan alınan suyun arıtılacağı tesiste 20 günlük test sürecinin tamamlanmasının ardından arıtılmış su, içme suyu şebekesine verilecek.

Türkiye Su Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Lütfi Akca, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü İçme Suyu ve Atıksu Dairesi Başkan Yardımcısı Hakan Solak ile DSİ yetkilileri, tesiste incelemelerde bulundu, test çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Akca, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda devletin her zaman içme suyu konusunda yerel yönetimlerin yanında olduğunu söyledi.

İklim değişikliğine işaret eden Akca, "İklim değişikliği krizinin en önemli etkisi su kaynakları üzerinedir. Bunun da en önemli etkisi içme suyu üzerinedir. İçme suyu yönetim sistemlerimizin belediyelerimizle el ele daha sürdürülebilir ve krizleri afetlere dönüştürmeyecek şekilde sürdürmesi gerekiyor. Bugün en kritik halkalardan biri içme suyu arıtma tesisleridir." dedi.

Osmancık'a örnek bir içme suyu arıtma tesisi kazandırıldığını belirten Akca, "Osmancık arıtma tesisi bu ölçekteki bütün tesislere örnek olacak şekilde dizayn edilmiştir. Bugün itibarıyla deneme işletmeleri başlayacak. İnşallah en kısa zamanda Osmancık halkı musluklarından içilebilir suyu güvenle almaya başlayacaktır." diye konuştu.

Gelgör de ilçe halkının "damacana" kalitesinde su içeceğini dile getirek, tesisin hayırlı olmasını diledi.

Akca'nın DSİ Genel Müdürlüğü görevini yürüttüğü dönemde tesisin proje sürecini yakından takip ettiğini belirten Gelgör, verdiği destekten dolayı kendisine teşekkür etti.

Hakan Solak da tesisin Osmancık'ın mevcut içme suyu ihtiyacının yanı sıra nüfus artışı projeksiyonu da dikkate alınarak yapıldığını, uzun yıllar hizmet vereceğini söyledi. Solak şunları kaydetti:

"Çorum Osmancık içme suyu arıtma tesisi, daha önce konvansiyonel bir arıtma tesisi olarak projelendirilmişti. Genel Müdürümüzün önderliğinde yeni bir ileri biyolojik karbon ünitesini de ekleyerek paket arıtma sistemine geçmeye karar verdik. Bugün daha modern, daha kullanışlı bir içme suyu arıtma tesisine Osmancık halkımız kavuşmuş durumda."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Osmancık, Güncel, Çorum, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmancık'ta içme suyu arıtma tesisinde 20 günlük deneme süreci başladı - Son Dakika

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