Osmancık'ta Kanser Tarama İçin Ulaşım Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Osmancık'ta Kanser Tarama İçin Ulaşım Desteği

Osmancık\'ta Kanser Tarama İçin Ulaşım Desteği
13.02.2026 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmancık Belediyesi, kırsalda yaşayanlara kanser tarama noktalarına ulaşım desteği sağlıyor.

Osmancık Belediyesince, kırsalda yaşayan vatandaşlara kanser tarama noktalarına ulaşım desteği sağlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İlçe Sağlık Müdürlüğünce yürütülen erken tanı ve tarama çalışmalarına vatandaşların katılımını sağlamak amacıyla ulaşım desteği programının başlatıldığı belirtildi.

Uygulama kapsamında Akören, İncesu, Yağsiyan, İnal, Aydın ve Pelitçik köylerinden 114 kişinin Osmancık Belediyesinin araçlarıyla ilçe merkezindeki tarama noktalarına taşındığı aktarılan açıklamada, "Köylerimizde yaşayan hemşehrilerimizin ilçe merkezine güvenli ve kolay ulaşımını sağlayarak kanser taramalarından eksiksiz faydalanmalarına katkı sunuyoruz. Talep doğrultusunda daha fazla köyü kapsayacak şekilde planlamalar sürmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmancık'ta Kanser Tarama İçin Ulaşım Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Köyceğiz’de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz
Bakan Gürlek’ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz Bakan Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Almanya’da pilotların grevi ulaşımı kilitledi 800 uçuş iptal edildi Almanya'da pilotların grevi ulaşımı kilitledi! 800 uçuş iptal edildi

17:09
Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
16:50
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
16:25
Antalya Havalimanı’nda büyük panik Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaziçi’ndeki törene damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
16:09
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu
15:07
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 17:54:25. #7.11#
SON DAKİKA: Osmancık'ta Kanser Tarama İçin Ulaşım Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.