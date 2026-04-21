Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin çeltik tarlasına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Salih A. idaresindeki 06 FY 0703 plakalı otomobil, Girinoğlan köyü Kavşak Çayı mevkisinde yol kenarındaki çeltik tarlasına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Osmancık'ta Otomobil Devrildi: 4 Yaralı - Son Dakika
