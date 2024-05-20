Osmancık'ta Paraşütçüyü Kurtarmak İsterken Kaybolan Kişinin Cesedine Ulaşıldı - Son Dakika
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Osmancık'ta Paraşütçüyü Kurtarmak İsterken Kaybolan Kişinin Cesedine Ulaşıldı

Osmancık\'ta Paraşütçüyü Kurtarmak İsterken Kaybolan Kişinin Cesedine Ulaşıldı

Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen paraşüt etkinliğinde bir paraşütçü, baraj gölüne düştü. Paraşütçüyü kurtarmak isteyen bir kişi ise suda gözden kayboldu. Olayın ardından yapılan arama çalışmaları sonucunda kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

20.05.2024 00:47
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Çorum'un Osmancık ilçesinde baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak isterken suda gözden kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçede 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programları çerçevesinde paraşüt etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte bir paraşütçü, iniş yapmak isterken Aşağızeytin köyü yakınlarındaki Boyabat Barajı gölüne düştü.

Gösteriyi izleyen Emirkan Şimşek (22), paraşütçüyü kurtarmak için suya girdi.

Paraşütçü yüzerek kıyıya çıkarken, Şimşek gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığından da su altı arama kurtarma ekipleri gönderildi.

Sualtı arama kurtarma ekiplerince Şimşek'in cesedi bulundu. Kıyıya çıkarılan ceset, otopsi için Osmancık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Osmancık'ta Paraşütçüyü Kurtarmak İsterken Kaybolan Kişinin Cesedine Ulaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmancık'ta Paraşütçüyü Kurtarmak İsterken Kaybolan Kişinin Cesedine Ulaşıldı - Son Dakika
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