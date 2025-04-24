Osmancık'ta Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama

Çorum'un Osmancık ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı, ilçede uyuşturucu ticareti yapmak üzere il dışından uyuşturucu madde getirdikleri ihbarı üzerine M.U. ve F.Ö'yü takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, zanlıların bulunduğu otomobil, ilçe girişinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada 500 uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 60 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri Osmancık Adliyesinde çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.