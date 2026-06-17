Osmancık\'ta Yangın: Eski Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Çorum'un Osmancık ilçesinde eski bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Koyunbaba Mahallesi Kaleli Hoca Sokak'ta bulunan ve depo olarak kullanılan Ahmet A'ya ait eski bir müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevlerin binayı sarması üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.