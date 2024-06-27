Osmancıkgücü, 2. Amatör Lig'de şampiyon olarak 1. Amatör Lig'e yükseldi - Son Dakika
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Osmancıkgücü, 2. Amatör Lig'de şampiyon olarak 1. Amatör Lig'e yükseldi

Osmancıkgücü, 2. Amatör Lig\'de şampiyon olarak 1. Amatör Lig\'e yükseldi

Çorum Beltaş 2. Amatör Lig'de şampiyon olarak 1. Amatör Lig'e yükselen Osmancıkgücü, şampiyonluk kupasını aldı. Grup müsabakalarını namağlup tamamlayan Osmancıkgücü, play-off turunda da başarılı oldu ve şampiyonluğunu ilan etti. Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, takıma şampiyonluk kupasını vererek başarılarını kutladı. Takım antrenörü Uğur Asiltürk ise ilçeyi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerini söyledi.

27.06.2024 12:33
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Çorum Beltaş 2. Amatör Lig'de şampiyon olarak 1. Amatör Lig'e yükselen Osmancıkgücü, şampiyonluk kupasını aldı.

2. Amatör Lig'de grup müsabakalarını namağlup tamamlayan Osmancıkgücü, play-off turuna yükseldi.

4 takımlı play-off müsabakalarını da yenilgisiz tamamlayan Osmancıkgücü, şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyon takım, ilçede coşkuyla karşılandı.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Osmancık Kent Meydanı'nda yapılan törende takıma şampiyonluk kupasını verdi.

Gelgör, futbolcuları ve kulüp yöneticilerini tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.

Takım antrenörü Uğur Asiltürk, burada yaptığı konuşmada, şampiyon oldukları için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmalara en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Asiltürk, "Osmancıkgücü Spor Kulübü olarak ilçemize şampiyonluk yaşatmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Takımımızın tamamı yerel sporculardan oluşmaktadır. Her zaman söylediğimiz gibi Osmancık'ın gücüyüz, biz 'Osmancıkgücü'yüz. Önümüzdeki sezon 1. Amatör Lig'de ilçemizi yine en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz." dedi.

Törene Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanvekili Cumhur Sevinç, Çorum Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Osmancıkgücü, 2. Amatör Lig'de şampiyon olarak 1. Amatör Lig'e yükseldi - Son Dakika

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