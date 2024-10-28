Osmaneli\'nde motosiklet kazası: 75 yaşındaki adam hayatını kaybetti

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosikletin çarptığı yaşlı adam öldü.

Haceloğlu Mahallesi İstanbul Caddesi'nde, Bilecik istikametine seyir halinde olan E.U'nun (17) kullandığı 11 ACC 196 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan F.C'ye (75) çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yaşlı adam yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Mustafa Selahattin Çetintaş Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve hayati tehlikesi bulunan motosiklet sürücüsü E.U. ise Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.