Osmaneli'nde Tır Devrildi: 1 Yaralı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Mustafa D. (61) yönetimindeki 41 AYH 557 plakalı tır, Osmaneli-Sakarya kara yolunun Selimiye köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücül yaralandı.Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
