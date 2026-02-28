Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, Panayır'da Kurulan İftar Sofrasında Vatandaşlarla Buluştu

(ANTALYA)- Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Panayır Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasında vatandaşlar ile bir araya geldi. Programda yemek dağıtımına katılan Aydın, "Ramazanın birlik, beraberlik içerisinde, bereketiyle, huzuruyla birlikte inşallah bayrama da erişelim" dedi.

Osmangazi Belediyesi'nin ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen mahalle iftarları, Panayır Mahallesi'nde yüzlerce vatandaşı bir araya getirdi. Başkan Erkan Aydın da iftar programına katılarak mahalle sakinleriyle bir araya geldi, sohbet etti. Aydın, yemek dağıtımına da katıldı.

Aydın, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma duygusunu güçlendiren en özel zamanlardan biri olduğunun vurgulayarak, birçok noktada halk ile buluştuklarını ifade etti. Aydın, "Bugün, Panayır'da sizlerle birlikte olduk. Bütün ramazan ayı boyunca 110 bin yurttaşımızla iftarlarda birlikte oluyoruz. Ramazanın birlik, beraberlik içerisinde, bereketiyle, huzuruyla birlikte inşallah bayrama da erişelim. Muhtarımıza, başkan yardımcılarımıza, meclis üyelerimize, değerli çalışma arkadaşlarımıza ve tabii ki Panayır halkına teşekkür ediyoruz, hayırlı ramazanlar diliyoruz" diye konuştu.

İftarın ardından Başkan Aydın, Ardahan Çamlıçatak Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret ederek derneklerin kültürel değerlerin yaşatılmasında ve hemşehri dayanışmasının sürdürülmesinde oynadığı role dikkati çekti.