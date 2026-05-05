Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, Sırameşeler Mahallesi Sakinleriyle Buluştu

(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Sırameşeler Mahallesi'nde düzenlenen kahvaltı programında mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Hem talepleri dinleyen hem de ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Aydın, "Tek bir amacımız var: Bursa'nın kalbi olan Osmangazi'de yaşayan tüm vatandaşlarımızın huzurunu, refahını ve yaşam standartlarını yerel yönetimlerin imkanları ölçüsünde yükseltmek" dedi.

Sırameşeler Mahallesi'nde düzenlenen kahvaltı programına Aydın'ın yanı sıra CHP Bursa İl Başkan Yardımcısı Recep Tek, CHP Bursa Gençlik Kolları Başkanı Berkcan Bora, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı, Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, Sırameşeler Mahalle Muhtarı Hatice Gündüz, belediye başkan yardımcıları ile meclis üyeleri katıldı.

İlçenin farklı mahallelerinde düzenlenen buluşmaların önemli bir ayağını oluşturan program, samimi bir atmosferde gerçekleşti. Kahvaltıda Aydın, vatandaşlarla tek tek sohbet ederek beklenti ve önerileri yerinde dinledi. Talepleri tek tek not aldıran Aydın, imkanlar dahilinde sorunların en kısa sürede çözüleceğinin sözünü verdi.

Sahada aktif bir yönetim algılayışı benimsediklerini dile getiren Aydın, bu tür buluşmaların hizmet kalitesini artırdığını ve güçlü bir iletişim zemini oluşturduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Tek amacımız vatandaşlarımızın huzurunu ve refahını yükseltmek"

"Osmangazi büyük bir ilçe; 136 mahallemiz var. Sorunlarımız da bu büyüklüğe paralel olarak fazla. Ancak tüm ekibimizle birlikte iyi niyetle ve özveriyle çalışıyoruz. İki yılı geride bıraktık, önümüzde üç yıl daha var. Tek bir amacımız var: Bursa'nın kalbi olan Osmangazi'de yaşayan tüm vatandaşlarımızın huzurunu, refahını ve yaşam standartlarını yerel yönetimlerin imkanları ölçüsünde yükseltmek. Siz mutlu olursanız biz de mutlu oluruz. Sorunlarınıza çözüm üretebildiğimizde, inanın en az sizler kadar biz de seviniriz. Sırameşeler'deki binayla ilgili dava sürecini yakından takip ediyoruz. Eğer olumlu sonuçlanırsa özellikle kadın muhtarımızın öncülüğünde burada kadınlara yönelik OSMEK kursları ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenebilecek bir alan oluşturmak istiyoruz. Aynı şekilde bu alanın değerlendirilmesi konusunda arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri yapacak. Katılımınız için hepinize tekrar teşekkür ediyorum."

"Halkla buluşan tek belediye başkanını burada görüyoruz"

Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı da "Başkanımızın samimiyeti, gayreti ve halkın içinde olması bugün burada bir kez daha açıkça görülüyor. Bizler 15 yıl önce de muhtardık, bugün de muhtarız. Bu süre içinde halkla buluşan tek belediye başkanını burada görüyoruz. Bu yönüyle kendisiyle gurur duyuyorum. Ayrıca çalışma arkadaşlarının da bu sürece katkısı çok büyük. Bu vesileyle Erkan Başkan'ımıza çalışmalarında başarılar diliyor, emekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sırameşeler Mahalle Muhtarı Hatice Gündüz ise "Bugün sizlerle bu güzel ortamda bir araya gelmek, sizleri dinlemek ve sizlerle sohbet etmek bizler için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Bu imkanı sağlayan, bizleri dinlemek üzere buraya kadar gelen değerli başkanımıza ve katılım gösteren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.