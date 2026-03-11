Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, Yunuseli'de Vatandaşlarla İftar Yaptı - Son Dakika
Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, Yunuseli'de Vatandaşlarla İftar Yaptı

11.03.2026 11:33  Güncelleme: 12:17
Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Yunuseli Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında yüzlerce vatandaşla bir araya gelerek ramazanın manevi atmosferini birlikte yaşadı.

Osmangazi Belediyesi'nin ramazan ayı boyunca mahallelerde düzenlediği iftar programları, Yunuseli Mahallesi'nde yer alan Akyıldız Kapalı Pazar Alanı'nda devam etti. Başkan Aydın'ın katıldığı programda, vatandaşlar aynı sofrada buluşarak ramazanın bereketini ve manevi atmosferini birlikte yaşadı.

Yunuseli başta olmak üzere çevre mahallelerden çok sayıda vatandaşın bulunduğu programda uzun iftar sofraları kuruldu. Aynı sofrada buluşan yüzlerce kişi, ezanın okunmasıyla birlikte oruçlarını açtı.

Program öncesinde vatandaşlarla tek tek selamlaşan Aydın, masaları dolaşarak mahalle sakinleriyle sohbet etti. Çocuklarla yakından ilgilenen, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Aydın, şöyle konuştu:

"Allah tuttuğunuz oruçları kabulü makbul eylesin. Ramazanınız hayırlı olsun. ramazanın birlik, beraberliğini, huzurunu, bereketini hep birlikte yaşıyoruz. Her akşam farklı bir mahallemizde iftar yapıyoruz. Osmangazi'mizde oturan değerli komşularımızla da hasbihal etme fırsatı buluyoruz. Bu vesileyle önce yaklaşan Kadir Gece'mizi, sonrasında Ramazan Bayramı'mızı şimdiden tebrik ediyorum. Allah inşallah yenilerine sağlık içerisinde, birlik beraberlik içerisinde eriştirsin."

Kaynak: ANKA

