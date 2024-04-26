Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, birimleri gezerek mesaiye başladı - Son Dakika
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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, birimleri gezerek mesaiye başladı

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, mesaiye belediye binasındaki birimleri gezerek başladı. Personel ile tanışan Aydın, yeni dönemde ilçeye ve vatandaşlara en iyi hizmeti sunacaklarını belirtti.

26.04.2024 13:07  Güncelleme: 13:11
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(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, mesaiye belediye binasındaki birimleri gezerek başladı. Personel ile tek tek tanışma fırsatı bulan Başkan Aydın, "Yeni dönemde ilçemize ve vatandaşlarımıza en güzel hizmetleri hep birlikte sunacağız" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Osmangazi Belediye Başkanlığı'na seçilmesinin ardından yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Erkan Aydın, bir yandan kendisine hayırlı olsun ziyaretine gelen konuklarını ağırlarken, bir yandan da belediye birimlerini gezerek 5 yıl boyunca birlikte çalışacağı mesai arkadaşları ile bir araya gelerek tanışıyor. Sabah erken saatte belediye binasına gelen Başkan Aydın, personele sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Belediye birimlerini gezerek personelle tek tek selamlaşan Başkan Aydın, mesai arkadaşlarına iyi çalışmalar diledi.

"HEDEFLERİMİZ BÜYÜK"

Gittiği her birimde personel tarafından oldukça sıcak ve samimi bir şekilde karşılanan Başkan Aydın, "Osmangazi Belediyesi olarak yönetim kadrolarımız ve mesai arkadaşlarımız ile birlikte Osmangazimize ve vatandaşlarımıza yakışır hizmetleri sunacağız. Hedeflerimiz büyük. Bu hedeflere birlik ve beraberlik içinde hareket ederek hep birlikte yürüyeceğiz. Güzel işlere imza atacağımıza olan inancımız tam. Tüm mesai arkadaşlarıma çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, birimleri gezerek mesaiye başladı - Son Dakika

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