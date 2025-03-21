Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın Geçit Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

(BURSA) - Her hafta cuma günü ilçenin farklı mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, bu hafta Geçit Mahallesi'nin konuğu oldu.

Vatandaşların talep ve şikayetlerini yerinde dinlemek amacıyla mahalle ziyaretlerine devam eden Başkan Aydın, bu hafta Geçit Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Mahallede esnafı ve vatandaşları tek dolaşarak hatırlarını soran Aydın, daha sonra Mahalle Muhtarı Emine Bayrak'ı ziyaret ederek mahalleye ilişkin bilgi aldı.