Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Kükürtlü Mahallesi'nde Nasrettin Hoca Parkı'nı hizmete açtı

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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Kükürtlü Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Nasrettin Hoca Parkı'nı hizmete açarak, seçimden önce mahalle sakinlerine vermiş olduğu sözü gerçekleştirdi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nden önce Osmangazi'yi mahalle mahalle gezerek yurttaşların istek ve taleplerini yerinde dinleyen Başkan Aydın, seçim döneminde söz verdiği projeleri de tek tek yerine getiriyor. Kükürtlü Mahallesi'ne yaptığı ziyarette, mahalle sakinleri Başkan Aydın'dan Kükürtlü'ye bir park yapılması yönünde talepte bulunmuştu. Vatandaşların istediği parkı seçimden sonra mahalleye kazandıracaklarının sözünü veren Başkan Aydın, seçimden kısa bir süre sonra sözünü yerine getirerek, Nasrettin Hoca Parkı'nı hizmete açtı.

Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan Nasrettin Hoca Parkı'nda 108 metre kare oyun alanı, 128 metrekare sert zemin ve 304 metrekare yeşil alan bulunuyor. Toplamda 504 metrekare alanda kurulan parkın içinde ayrıca yurttaşlar için dinlenme alanları da mevcut.

Nasrettin Hoca Parkı'nın açılış törenine, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Mutlu Esendemir ve Sefa Yılmaz, belediye birim müdürleri ile mahalle sakinlerini katıldı. Başkan Aydın, açılış öncesi parkı gezdi, çocukları salıncakta sallayarak mutluluklarına ortak oldu.

"Yurttaşlarımıza verdiğimiz sözü yerine getirdik"

Seçim öncesi verdikleri bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Bu parkı tekrardan çocuklara ve Kükürtlü sakinlerinin hizmetine açtık. Bu parkın daha önceden bir hikayesi vardı. Bu park kapatılmak istenmişti. Milletvekilliği dönemimizde de geldik. Bu alanın mahallelimizin yararına kullanılması gerektiğini savunduk. Bu parkı bugün tekrardan hizmete açmak bize nasip oldu hayırlı olsun" dedi.

Mahallerine park kazandırdığı için Başkan Aydın'a teşekkür eden Kükürtlü Mahalle Muhtarı Canan Akın Erdem ise "Bu park hizmete açıldığı için çocuklarımız ve biz mahalle sakinleri çok mutluyuz. Erkan Aydın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.