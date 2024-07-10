Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın Mahalleleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın Mahalleleri Ziyaret Etti

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Koğukçınar, Gülbahçe, Selamet ve Başaran mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların talep ve isteklerini dinledi.

10.07.2024 14:28
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(BURSA)- Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, vatandaşların talep ve isteklerini yerinde dinleyerek çözüm üretmek için Koğukçınar, Gülbahçe, Selamet ve Başaran mahallelerini ziyaret etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilçede yaşayan vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinliyor. Başkan Aydın, Koğukçınar, Gülbahçe, Selamet ve Başaran mahallelerini ziyaret edip vatandaşların sorunlarını dinleyerek, onların isteklerini yerine getirme sözü verdi. İlk olarak Gülbahçe Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Aydın, burada vatandaşların Gülbahçe Camii çevresinin kamulaştırma isteklerini dinledi. Aydın, vatandaşların cenaze namazlarında yer sıkıntısı nedeniyle cami etrafının kamulaştırılıp alan açılması talebini yerinde inceleyerek, hizmet sözü verdi. Mahallede bulunan yeşil alanın da korunacağını söyleyen Başkan Aydın, daha sonra Başaran Mahallesi'ne geçti. Başaran Mahallesi sakinlerinin bankamatik ve parktaki bank talebini anında çözüme kavuşturan Başkan Aydın, ardından Koğukçınar Mahallesi'nde taksici esnafıyla kahvaltıda buluştu, sorunlarını dinledi.

İlçenin 136 mahallesini ziyaret ederek hizmetleri ortak akılla hayata geçireceklerini belirten Belediye Başkanı Erkan Aydın, şunları söyledi:

"Gülbahçe, Selamet ve Başaran mahallelerini ziyaret ederek muhtarlarımızla mahallelerdeki sorunları yerinde tespit ettik. Notlarımızı aldık, ilgili birimlerimize talimatlarımızı verdik. İnşallah kısa sürede mahallelerdeki sorunları yerine getireceğiz. Gülbahçe Camii'nin yanında bulunan binaların kamulaştırılmasıyla ilgili çalışmayı başlatıyoruz. Caminin etrafını açarak yurttaşlarımıza nefes alabilecekleri alan oluşturacağız. Bundan sonra da hizmetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz."

Başkan Aydın, ziyaretlerini ise eğitime büyük destek veren Firuzan Altu'ya (92) konuk olarak sonlandırdı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın Mahalleleri Ziyaret Etti - Son Dakika

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