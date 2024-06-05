Osmangazi Belediye Meclisi'nin Haziran Ayı Toplantısı Canlı Yayınlandı

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(BURSA) - Osmangazi Belediye Meclisi'nin haziran ayı olağan toplantısı ilk kez canlı olarak yayınlandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın şehir dışı programı dolayısıyla yer alamadığı meclis toplantısında bir yeniliğe imza atıldı. Meclis oturumunun başlamasına kısa süre kala belediyeye ait sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın başladı.

İlçe sakinleri, bundan böyle her ayın ilk çarşamba günü düzenlenen meclis toplantılarını canlı yayından takip edebilecek.