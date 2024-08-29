Osmangazi Belediyesi 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne Özel Konser Düzenliyor

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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne özel konser düzenleyecek. Osmangazi Dünya Müzikleri Orkestrası'nın müzikseverlerle buluşacağı 'Barış Şarkıları' konserinde, müziğin evrensel dili ile barış ve kardeşlik mesajları verilecek.

Osmangazi Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla "Barış Şarkıları" konserine ev sahipliği yapacak. 1 Eylül Pazar günü saat 18.00'de başlayacak konser, Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Osmangazi Dünya Müzikleri Orkestrası'nın sahne alacağı konserde, farklı dillerden şarkılar, farklı kültürleri harmanlayarak, barış dolu bir gelecek için söylenecek.