Osmangazi Belediyesi 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne Özel Konser Düzenliyor

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne özel konser düzenleyecek. Osmangazi Dünya Müzikleri Orkestrası'nın müzikseverlerle buluşacağı 'Barış Şarkıları' konserinde, müziğin evrensel dili ile barış ve kardeşlik mesajları verilecek.
Osmangazi Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla "Barış Şarkıları" konserine ev sahipliği yapacak. 1 Eylül Pazar günü saat 18.00'de başlayacak konser, Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.
Osmangazi Dünya Müzikleri Orkestrası'nın sahne alacağı konserde, farklı dillerden şarkılar, farklı kültürleri harmanlayarak, barış dolu bir gelecek için söylenecek.
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