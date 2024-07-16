Osmangazi Belediyesi, 36 Bin Kitabı İlçe Halkıyla Buluşturuyor - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi, 36 Bin Kitabı İlçe Halkıyla Buluşturuyor

Osmangazi Belediyesi, 36 Bin Kitabı İlçe Halkıyla Buluşturuyor

Osmangazi Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında yer alan 8 kütüphanedeki toplam 36 bin kitabı ilçe halkıyla buluşturuyor. Kütüphaneler ve okuma salonlarından ise 26 bin 155 kitapsever faydalanıyor.

16.07.2024 17:03  Güncelleme: 17:05
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında yer alan 8 kütüphanedeki toplam 36 bin kitabı ilçeliler ile buluşturuyor. 2024 yılının geride kalan ilk 6 ayında kütüphaneler ve okuma salonlarından 26 bin 155 kitapsever faydalandı.

Osmangazi Belediyesi'nin "Okuyan ve okutan Osmangazi" sloganıyla ilçeye kazandırdığı kütüphaneler ve okuma salonları, binlerce kişiyi kitapla buluşturuyor. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi Kütüphanesi, Pınarbaşı Nilüfer Hatun Kütüphanesi, Hüdavendigar Yetenek Evi Kütüphanesi, Emek Yetenek Evi Kütüphanesi, Demirtaş Kültür Merkezi Kütüphanesi, Seyyid Usül Kültür Merkezi Bursa Şairleri Şiir Kütüphanesi, Kedili Tekke Millet Kıraathanesi Kütüphanesi ve Şadırvanlı Han Kütüphanesi yılın her döneminde ilgi görüyor.

İlçedeki kütüphane sayısı 10'a çıkıyor

Osmangazi Belediyesi, yakında hizmete açılacak Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi ve Gezici Kütüphane ile ilçedeki kütüphane sayısını 10'a çıkarmaya hazırlanıyor. Belediye bünyesindeki mevcut 8 kütüphane, an itibarıyla 32 bin 823 yerli ve yabancı esere ev sahipliği yapıyor. Yeni açılacak kütüphaneler ile bu rakamın 36 bin 380'e çıkarılması hedefleniyor. 9 bin 860 kişinin üye olduğu kütüphanelerden, her üye 15 günlük periyotlar halinde en fazla üç kitap ödünç alabiliyor. Kütüphanelerden haftalık ortalama 750 kişi yararlanıyor.

E-Devlet üzerinden online üyelik

Osmangazi Belediyesi kütüphanelerine üye olmak isteyen vatandaşlar, nüfus cüzdanı ve ehliyet gibi resmi geçerliliği bulunan bir kimlik belgesiyle kütüphanelere başvurabileceği gibi e-Devlet uygulaması üzerinden de üyelik işlemlerini gerçekleştirebiliyor. E-Devlet kapısı üzerinden Osmangazi Belediyesi/Belediye Kütüphaneleri Üyelik Bilgileri Sorgulama ve Üyelik Başvurusu bölümüne giriş yapan vatandaşlar, 'yeni üyelik' bağlantısına tıklayarak, kütüphanelerden birine üye olabiliyor. Vatandaşlar, e-Devlet'te veya Osmangazi Belediyesi kütüphaneleri sisteminde daha önceden kayıtlı olan kullanıcı bilgileri ile 'kutuphane.osmangazi.bel.tr' adresine girerek, kütüphanelerdeki kitap taramasını da online olarak yapabiliyor.

2024'ün ilk 833 yeni üye kaydı alan kütüphanelerden, 12 bin 684 kitap ödünç alındı. Kütüphanelere ve okuma salonlarına gelen vatandaşlar, ücretsiz internet ve bilgisayar hizmetinden de faydalanıyor. Kütüphanelerde yıl boyunca söyleşi, sempozyum, kitap şenliği gibi birçok etkinlik de gerçekleştiriliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi, 36 Bin Kitabı İlçe Halkıyla Buluşturuyor - Son Dakika

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