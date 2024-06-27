Osmangazi Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın maçını dev ekranlarda yayınladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Osmangazi Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın maçını dev ekranlarda yayınladı

Osmangazi Belediyesi, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Çekya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nın maçını, Bağlarbaşı ve Demirtaş meydanlarında kurduğu dev ekranlarda yayınladı. Karşılaşmayı izleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, galibiyet coşkusunu vatandaşlarla paylaştı.

27.06.2024 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Çekya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nın maçını, Bağlarbaşı ve Demirtaş meydanlarında kurduğu dev ekranlarda yayınladı. Karşılaşmayı izleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, galibiyet coşkusunu vatandaşlarla paylaştı.

Osmangazililer, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki Bağlarbaşı ile Demirtaş meydanlarında kurulan dev ekranlarda izledi. Başkan Aydın da CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, Meclis üyeleri, muhtarlar ve binlerce Osmangazili ile Bağlarbaşı Meydanı'ndaki yerini alarak, milli heyecana ortak oldu.

Ellerinde Türk bayrakları ile meydanları dolduran Osmangazililer, Hakan Çalhanoğlu'nun 51. dakikada attığı gol ile büyük sevinç yaşadı. Rakibin bulduğu beraberlik golü morallerin bozulmasına neden olsa da uzatma dakikalarında Cenk Tosun'un attığı galibiyet golü coşkuyu zirveye çıkardı.  Karşılaşmanın son düdüğü ile milli takım son 16'ya kalarak EURO 2024 macerasına devam ederken, Osmangazili vatandaşlar da tezahüratlar eşliğinde galibiyeti kutladı.

"Yolun sonu final olsun"

Aydın, maç sonrasında, "A Milli Futbol Takımı'mızı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Maç sırasında biraz zorlansalar da son 16'ya kalma başarısı gösterdiler. Sıradaki rakibimiz Avusturya. Bu karşılaşmayı da Emek Meydanı'nda kuracağımız dev ekranda izleyeceğiz. Milli Takımı'mıza başarılar diliyorum. İnşallah yolun sonu final olur" dedi.

Kaynak: ANKA

A Milli Futbol Takımı, Osmangazi Belediyesi, Erkan Aydın, Osmangazi, Aydın, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın maçını dev ekranlarda yayınladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:58 Türkiye gri listeden çıktı mı Bakan Şimşek’in “Başardık“ paylaşımı büyük ses getirdi Türkiye gri listeden çıktı mı? Bakan Şimşek'in "Başardık" paylaşımı büyük ses getirdi
10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
10:48 Kimse ondan bunu beklemiyordu Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a sürpriz çağrı Kimse ondan bunu beklemiyordu! Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a sürpriz çağrı
10:40 Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 11:10:58. #1.13#
SON DAKİKA: Osmangazi Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın maçını dev ekranlarda yayınladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement