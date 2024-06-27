Osmangazi Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın maçını dev ekranlarda yayınladı

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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Çekya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nın maçını, Bağlarbaşı ve Demirtaş meydanlarında kurduğu dev ekranlarda yayınladı. Karşılaşmayı izleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, galibiyet coşkusunu vatandaşlarla paylaştı.

Osmangazililer, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki Bağlarbaşı ile Demirtaş meydanlarında kurulan dev ekranlarda izledi. Başkan Aydın da CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, Meclis üyeleri, muhtarlar ve binlerce Osmangazili ile Bağlarbaşı Meydanı'ndaki yerini alarak, milli heyecana ortak oldu.

Ellerinde Türk bayrakları ile meydanları dolduran Osmangazililer, Hakan Çalhanoğlu'nun 51. dakikada attığı gol ile büyük sevinç yaşadı. Rakibin bulduğu beraberlik golü morallerin bozulmasına neden olsa da uzatma dakikalarında Cenk Tosun'un attığı galibiyet golü coşkuyu zirveye çıkardı. Karşılaşmanın son düdüğü ile milli takım son 16'ya kalarak EURO 2024 macerasına devam ederken, Osmangazili vatandaşlar da tezahüratlar eşliğinde galibiyeti kutladı.

"Yolun sonu final olsun"

Aydın, maç sonrasında, "A Milli Futbol Takımı'mızı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Maç sırasında biraz zorlansalar da son 16'ya kalma başarısı gösterdiler. Sıradaki rakibimiz Avusturya. Bu karşılaşmayı da Emek Meydanı'nda kuracağımız dev ekranda izleyeceğiz. Milli Takımı'mıza başarılar diliyorum. İnşallah yolun sonu final olur" dedi.