Osmangazi Belediyesi Boş Duvarları Resimlerle Süslüyor - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi Boş Duvarları Resimlerle Süslüyor

Osmangazi Belediyesi Boş Duvarları Resimlerle Süslüyor

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki boş duvarları resimler ile süslüyor. Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilçenin güzelleştirilmesi için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

21.08.2024 15:09  Güncelleme: 15:12
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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, ilçedeki boş duvarları resimler ile süslüyor. Belediye Başkanı Erkan Aydın, "İlçemizdeki boş duvarları, resimler ile süslüyoruz. İlçemizi güzelleştirmek için çalışmalarımıza hiç durmadan devam edeceğiz" dedi.

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki boş duvarları resimlerle süslüyor. Daha önce ilçenin birçok mahallesindeki cadde, sokak ve duvarı sanatla buluşturan Belediye ekipleri, son olarak Hürriyet Mahallesi'ndeki duvarları resimler ile renklendirdi.

Belediye Başkanı Erkan Aydın, "İlçemizdeki boş duvarları, resimler ile süslüyoruz. Adeta sanat eserine dönüşen duvarlar, mahallelerimizin çehresini değiştiriyor. İlçemizi güzelleştirmek için çalışmalarımıza hiç durmadan devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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