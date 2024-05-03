Osmangazi Belediyesi Çağrı Merkezi Vatandaşların Taleplerini Hızlıca Çözüyor - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi Çağrı Merkezi Vatandaşların Taleplerini Hızlıca Çözüyor

Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çağrı Merkezi, vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikayetleri en hızlı şekilde çözüme kavuşturuyor. Belediyenin yetki ve görev alanına giren talepler tek tek çözüme kavuşturuluyor.

03.05.2024 17:32  Güncelleme: 17:34
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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çağrı Merkezi, vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikayetleri en hızlı şekilde çözüme kavuşturuyor.

Osmangazi Çağrı Merkezi, belediyecilik hizmetleri ile ilgili yaşanan sorunlara hızlı çözümler üretmek, vatandaşların talep ve önerilerini değerlendirmek için 7 gün 24 saat Osmangazililere hizmet veriyor. Çağrı merkezini arayan vatandaşlar, çok kısa sürede görevli personele bağlanıyor. Personel, 444 16 01 numaralı telefon aracılığı ile vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikayetleri kayıt altına alarak gerekli birimlere iletiyor ve onlara dönüş yapıyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, vatandaşların her türlü sorununu en hızlı şekilde çözmeyi öncelikli görev edindiklerini belirterek, "Çağrı merkezindeki arkadaşlarımız, vatandaştan gelen ihbarları belediyemizin ilgili birimlerine iletip birim sorumluları ile vatandaş arasında koordinasyonu sağlıyor. Belediyemizin yetki ve görev alanına giren talepler tek tek çözüme kavuşturuluyor. Çözüme kavuşturulduktan sonra da yetkili birimimiz vatandaşlarımıza telefonla ulaşarak ilgili talebin giderildiğini ya da çözüme kavuşturulduğunu bildiriyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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