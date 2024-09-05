Osmangazi Belediyesi Diksiyon Atölyesi\'nde sertifika töreni düzenlendi

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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi tarafından Türkçe'nin doğru ve yerinde kullanımını yaygınlaştırmak, güzel ve etkileyici iletişime katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Diksiyon Atölyesi'nde eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı.

Osmangazi Belediyesi'nin Demirtaş Kültür Merkezi'nde kadınlara özel olarak düzenlediği Diksiyon Atölyesi'nde eğitimlerini tamamlayan kursiyerler için sertifika töreni yapıldı.

Düzgün, anlaşılır ve etkileyici bir biçimde konuşmak istemenin yanı sıra sunuculuk, spikerlik, seslendirme gibi meslek dallarında ilerlemek isteyen 25 kursiyere; İletişim Danışmanı Demet Çoraklı tarafından diksiyon farkındalığı, nefes çalışmaları, vurgu, ses, tonlama, hazırlıksız konuşma uygulamaları, beden dili, tekerleme çalışmaları ile etkili iletişim konularında eğitimler verildi.