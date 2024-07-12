Osmangazi Belediyesi Geri Dönüşüm Çalışmalarıyla Hem Çevreye Hem Ekonomiye Katkı Sağlıyor

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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, geri dönüşüm konusunda yaptığı çalışmalar ile hem çevre kirliliğinin önüne geçiyor hem de ekonomiye önemli katkı sağlıyor.

Osmangazi Belediyesi, ilçenin birçok bölgesinde kurulan geri dönüşüm noktaları ile yıl boyunca yüzlerce ton atık topluyor. Toplanan atıklar geri dönüşüme kazandırılarak, ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlanıyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, Mobil Atık Getirme Aracı ile ilçeyi gezerek, iş yeri ve evlerden atık yağları topluyor. Ekipler, 2023'te toplam 110 ton bitkisel atık yağ topladı.

14 ayrı kategoride atıkların toplanıldığı Belediye Katı Atık Getirme Merkezi'nde 2023 yılında 3 bin 516 ton ambalaj, 9 ton elektronik, 6 ton pil, 1 ton floresan, 575 kilo atık ilaç, ömrünü tamamlamış lastik ve 464 ton giysi toplanarak hem çevrenin kirlenmesi engellendi hem de ekonomiye katkı sağlandı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Dilek Yosun, çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Demirtaş'ta 5 dönüm arazi üzerinde hizmet veren Katı Atık Getirme Merkezi'nde 14 farklı kategoride evsel nitelikli geri dönüşebilen atıklar topluyoruz. İlçe sınırlarımız içinde görevlendirdiğimiz ekiplerimiz belirli noktalarda vatandaşlarımıza geri dönüşüm atıklarıyla ilgili bilgilendirme çalışması yapıyor. Vatandaşlarımızdan alınan geri dönüşebilir nitelikte olan ambalaj, elektronik ve bitkisel atık yağlar ekiplerimiz tarafından toplanarak tesisimize getiriliyor. Toplanan bu atıklarla hem çevrenin kirlenmesi önlenirken hem de doğal kaynak kullanımıyla ilgili önlemleri ve çalışmaları hayata geçirmiş bulunmaktayız. Okullarda öğrencilerimize bilinçlendirme çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ekiplerimizin yıl içinde yaptığı toplama çalışmalarıyla 2023 yılında 4 toplam bin 110 ton atık toplandı."