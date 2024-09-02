Osmangazi Belediyesi Gösteri Sanatları Topluluğu\'na Kayıtlar Başladı

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(BUSA)- Osmangazi Belediyesi Gösteri Sanatları Topluluğu'nun yeni dönem kayıtları başladı.

Osmangazi Belediyesi Gösteri Sanatları Topluluğu'na katılmak isteyenler için yeni dönem kayıtları 2-27 Eylül arasında gerçekleştirilecek. Kayıtlar tamamlandıktan sonra kursiyerler yaş gruplarına göre ayrılacak. Oluşturulacak yaş gruplarına göre eğitimler, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki grup olarak gerçekleştirilecek. Ekim ayının ilk haftası itibarıyla Soğanlı Kültür Merkezi'nde başlayacak olan eğitimler, mayıs ayının sonuna kadar devam edecek. Uzman eğitmenler eşliğinde gösteri sanatlarının tüm inceliklerini öğrenecek olan kursiyerler, yaptıkları çalışmaları yıl sonunda sahneleyecek.

Yeni dönem eğitimlerine katılmak isteyen kursiyerler, Soğanlı Kültür Merkezi'ne giderek kayıt formunu doldurabilecek. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, '444 16 01' numaralı hattı arayabilecek.