Osmangazi Belediyesi Kadınlara Ücretsiz Kültür Gezisi Düzenliyor - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi Kadınlara Ücretsiz Kültür Gezisi Düzenliyor

Osmangazi Belediyesi tarafından kadınlara özel, ücretsiz düzenlenen 'Bursa Kültür Gezisi' turları, 12 Temmuz Cuma günü başlıyor. Turlar kapsamında Osmangazili kadınlar, ilçenin tarihi ve turistik mekanlarını gezecek.

10.07.2024 14:29
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi tarafından kadınlara özel, ücretsiz düzenlenen "Bursa Kültür Gezisi" turları, 12 Temmuz Cuma günü başlıyor.

"Bursa Kültür Gezisi" projesi ile Osmangazili kadınlar, ilçenin tarihi ve turistik mekanlarını tanıma fırsatı bulacak. Hem kent turizminin canlandırılması hem de yerel esnafa ekonomik olarak destek sağlanması amaçlanan proje, muhtarla ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilecek.

Salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri olmak üzere haftanın dört günü düzenlenecek turlara, her gün bir mahallenin kadınları katılım sağlayacak. Mahallelerde belirlenen buluşma noktasından alınacak kadınlar, çift katlı otobüs ile Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri, Muradiye Külliyeleri, Tarihi İnkaya Çınarı ve son olarak da Macera Bursa'yı gezecek.

Her program 60 kişilik gruplar halinde gerçekleşecek. Yaz ayları sonuna kadar devam etmesi planlanan turlardan, 2 binden fazla kadının faydalanması hedefleniyor. 12 Temmuz Cuma günü başlayacak turlara başvurular, muhtarlıklar aracılığıyla yapılacak.

Kaynak: ANKA

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